Alejandra Mizala: “Si afectas una parte del sistema de educación para aportar a otra, es el sistema entero el que se resiente”

Alejandra Mizala, rectora de la U. de Chile, asegura que la oposición de las universidades del Cruch al Presupuesto 2027 presentado por el Ministerio de Educación no es una defensa corporativa. Así también lo dejó ver esta semana en el Congreso, donde fue una de las autoridades universitarias invitadas a exponer sus razones para que los parlamentarios rechazaran la partida del subsector. En buenas cuentas, la economista es la máxima responsable de la principal casa de estudios del país. Su postura es relevante.

El gobierno argumenta que se ha triplicado el presupuesto de educación superior y el de primera infancia se ha estancado. ¿Ve que llegó el momento de corregir esa desproporción?

No puedo estar más de acuerdo en que hay que invertir en la primera infancia . Yo soy economista de la educación y hay una enorme evidencia que muestra que cuando inviertes en primera infancia estás invirtiendo en una mejor trayectoria académica, pero también laboral. La Universidad de Chile es activa en eso. O tra cosa es decir ‘estamos gastando mucho en educación superior, saquémosle’.

¿Por qué?

La educación es un sistema que va desde preescolar hasta superior. Si afectas una parte del sistema para aportar a otra, es el sistema entero el que se resiente. En las universidades formamos a profesores y educadores de párvulos. Las universidades hacemos investigación en educación, trabajamos con los establecimientos educacionales. La universidad no es solamente pensar en educación superior.

Pero los recursos son finitos. ¿De dónde deben salir si hay coincidencia en que se debe invertir en educación inicial y ustedes piden que no haya detrimento a las universidades?

Cuando le quitas recursos a las universidades, porque eso es lo que está ocurriendo, está afectando todo lo que hacemos, y ya estamos con presupuestos bien restringidos. Las universidades del Estado tenemos responsabilidades que nos confiere la ley y sin embargo, el Estado no nos financia para cumplir esas funciones. Si estamos pensando en cómo crecemos, en cómo nos desarrollamos, hay que invertir más en educación. Nosotros entendemos que hay restricciones financieras. Por eso nadie está pensando en que aumenten los recursos, pero que te los disminuyan es fuerte.

¿Cuando dice que hay que invertir más en educación, es que se priorice por sobre otras carteras?

Si el país se quiere desarrollar tiene que invertir en educación. Eso lo han hecho todos los países desarrollados. Las universidades tenemos un impacto no solamente en formación, sino también del avance de la ciencia del conocimiento, de la creación artística, cumplimos un rol mucho más allá que la formación de estudiantes.

Dice que la discusión no debe ser si invertir en educación primaria o superior.

Claro. Hay que darle más recursos a la educación preescolar, el punto es que no puedes hipotecar también el desarrollo de la ciencia. Y uno diría que para eso está el Ministerio de Ciencia, pero la ministra nos contó que el presupuesto está súper restringido. No puedes compensar.

Los hospitales podrían decir que no pueden recibir menos plata porque atenderían menos. Insisto: con un presupuesto finito, ¿cómo se resuelve?

Aquí estamos hablando de un no detrimento a las universidades. No estamos hablando de una cantidad brutal de recursos que vas a dejar de dar a algún otro ministerio. Son recursos muy importantes para las universidades, pero desde el punto de vista del presupuesto de la nación no debiera haber ocurrido esto, porque no es que vas a quitarle una parte importante al presupuesto de Salud. Haber mantenido el presupuesto de las universidades no te hubiese dejado con mucha complicación con otros ministerios.

¿No hay algo de defensa corporativa? Cada vez que se plantea una discusión así hay una postura más bien rígida de los rectores, pero con pocas soluciones.

No se trata de una defensa corporativa, estamos defendiendo la capacidad de producir conocimiento, que es relevante para el país. La investigación que se ha hecho en la Universidad de Chile ha salvado vidas: un grupo de investigadores trabajaron con los ministerios en las decisiones de la pandemia. Ese mismo equipo trabajó con el Minsal para enfrentar el virus sincicial. A partir de eso no murieron más niños por el virus. Con los recursos hacemos investigación básica y mucha investigación aplicada que resuelve problemas de las personas y de la sociedad. Cuando cortas esos recursos, estás cortando eso también .

¿Qué cosas en concreto se ponen en riesgo si prospera el Presupuesto del gobierno?

Hablemos de fondos basales. Parte de esos recursos las universidades los usamos para apoyar a los estudiantes, por ejemplo, a través de PACE. Eso obviamente requiere más recursos. Hay un dicho que dice ‘desvestir un santo para vestir a otro’. No queremos eso. Puedo seguir dando ejemplos de actividad de interés nacional que permiten hacer cosas que están orientadas a mejorar la salud, a mejorar la capacidad de Chile de exportar, cosas que son súper concretas.

10/10/2026 - ALEJANDRA MIZALA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿Hay gastos administrativos, servicios, estructuras internas o proyectos que podrían absorber este ajuste?

En general las universidades somos muchas personas. Hay una parte de nuestro gasto que es fijo. Las cotizaciones previsionales están aumentando y, por tanto, nuestros costos también.

¿Pero en esta eficiencia que ha pregonado el gobierno, ve espacio para que su universidad lo haga?

Con el Cuech hemos tenido conversaciones con el gobierno de que las universidades del Estado tenemos un marco regulatorio extremadamente rígido y que tiene efectos en costos. Ahí hay espacios donde uno puede mejorar eficiencia. A nuestra universdad estar en ChileCompra le significan 25.000 millones de pesos al año de sobrecosto. Pagamos más por todas las cosas.

¿Y en temas que dependan de ustedes?

Obviamente también podemos mejorar nuestra gestión interna y estamos haciéndolo, pero más que ver con costos tiene que ver con tiempos de ejecución. Pero no es una gran rebaja.

Los rectores han sido súper claros en sus argumentos, ¿ve la misma fuerza a la hora de ver puertas adentro qué se puede hacer mejor?

En general en las universidades estamos muy conscientes que muchos procesos pueden ser mejorados, pero eso no resuelve el problema de las disminuciones que estamos enfrentando.

En este afán de ahorro se ha planteado que hay muchos beneficiarios de la gratuidad que no debiesen recibirla. ¿El sistema fue permisivo?

Efectivamente hay una pequeña diferencia entre lo que se estaba haciendo y lo que es. Pero eso no explica el alza que tuvo el gasto en gratuidad. Entró más gente de la que se predijo.

A pesar de la explicación, el gobierno ha dicho que ajustando los cruces de datos se ha ahorrado dinero. ¿Estaría dispuesta a que ese ahorro pasase a la primera infancia?

El tema es que las universidades no seamos golpeadas por una falta de recursos para hacer lo que estamos orientadas a hacer. Y eso que no hemos hablado del Fondo Solidario, que no son fondos fiscales y este año nos están restringiendo el uso. Estamos siendo apretadas por todos lados. Le juro que yo no entiendo la lógica de restringirnos el uso de esos recursos.

Arzola dijo que estaba disponible para conversar siempre que no se desnaturalizaran las prioridades del presupuesto. ¿Usted está dispuesta a que las universidades cedan?

Las universidades también estamos disponibles a conversar. Cuando se rechaza el presupuesto lo que se abre es un espacio de conversación, porque nosotros no tuvimos ninguna oportunidad de conversar con la Subsecretaría de Educación Superior antes de que se presentara. Debiera haber buena voluntad para llegar a un acuerdo, porque lo que estamos pidiendo es lo mínimo, no es algo desde ningún punto de vista salido de márgenes. En todas las discusiones presupuestarias siempre hay negociaciones y siempre hay espacios de aumento de recursos.

¿Cederían algo o su piso es mantener el presupuesto con el reajuste?

Pedirle más esfuerzo a las universidades es complejo. A las universidades las están apretando desde distintos espacios y nosotros tenemos una responsabilidad importante y que no vamos a abandonar. Otros años la discusión es ‘me aumentaron muy poco’. Ahora nos deja muy abajo.