Álvaro Bellolio (UDI): “Cuando hay 17 casos de falta a la probidad, hay un mecanismo diseñado para saltarse el control en el gobierno regional”

Finalmente, 16 consejeros regionales concretaron sus amenazas y presentaron un requerimiento de destitución en contra del gobernador Claudio Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Entre los impulsores está Álvaro Bellolio, jefe de bancada UDI.

La acción se fundamenta en hechos que según el texto configuran faltas a la probidad y notable abandono de deberes. “Fue trabajado dos meses con abogados RN, de republicanos y UDI. Hay 17 puntos (...), la gran mayoría de ellos con informes finales de la Contraloría. No es un tema discutible o apelable, sino informes concluyentes en que incluso un caso se deriva al Ministerio Público. Cuando son 17 casos hay un mecanismo diseñado para saltarse el control en el gobierno regional (GORE)”, dice el core.

¿Por qué no esperar la reconsideración en Contraloría o las acciones de Fiscalía?

La arista penal es completamente distinta a las responsabilidades administrativas y políticas. Nuestro rol principal es aprobar proyectos y fiscalizar. ¿Les vamos a decir a los vecinos que tenemos que esperar dos años a ver si Fiscalía hace algo? Y cuando pedimos información no entregan. El Tricel es la acción que nos queda para buscar justicia, pero también para buscar responsabilidad.

¿En qué pie queda el requerimiento si la justicia no detecta delitos o Contraloría acepta la reconsideración?

La arista penal no es la razón porque estamos yendo al Tricel. Sobre Contraloría, hay algunos temas de subsanación, pero hay otros informes finales muy contundentes. ¿Por qué tengo que estar desconfiando del informe de Contraloría? Finalmente, no es una decisión política, no es una acusación constitucional, fuimos al Tricel para que bajo los antecedentes pueda tomar una decisión.

¿No sienta un precedente peligroso, donde cualquier informe de Contraloría pueda usarse para pedir una destitución?

Fui jefe de servicio y nunca derivaron un informe de Contraloría a la Fiscalía por posible delito. ¿Para qué está Contraloría si no hay sanciones? Cuando uno está en un cargo público tiene que ser responsable. Y uno entendería un informe, pero al GORE le llegaron cuatro informes en cuatro o cinco semanas consecutivas, y en el pleno se dice que está todo bien, sabiendo que no es así. Vemos que hay un acto reiterado de falta de la probidad y de notable abandono de deberes. Y tiene que haber una responsabilidad política. Será el Tricel el que determine si la presentación tiene mérito.

¿Cómo ha ejercido su cargo el gobernador en este tiempo?

El descontrol que hay dentro del GORE es tremendamente complejo. El gobernador incurre en conductas y omisiones reiteradas, sucesivas y coordinadas, anteponiendo sus intereses político-electorales sobre el interés general. O derechamente permitieron la comisión de irregularidades y eso va en contra del correcto uso de recursos públicos. Elegimos al gobernador para que él se haga responsable también de su equipo y de su gente.

Si el gobernador es destituido, ¿se proyecta en el cargo?

No me proyecto en un cargo que no está vacante y las reglas tienen que ver con ponerse de acuerdo dentro de los consejeros. El gobernador va a seguir siendo Claudio Orrego hasta que el Tricel determine lo contrario o hasta que haya algún tema con la Fiscalía.

¿Hubo diferencias entre republicanos y la UDI?

Las discusiones nunca fueron de fondo, sino más de forma. Por ejemplo, había que juntar todas las firmas con carnet y huella. Trabajamos muy a la par y conversamos con abogados de RN, que ayudaron a mejorar el escrito. Y, claro, había borradores con versiones que se enfocaban principalmente en los hechos, no en la estrategia jurídica.

El proceso sí evidenció una fractura entre la UDI y RN.

La directiva de RN, sus abogados e incluso una consejera apoyaron plenamente el escrito. Hay otros consejeros que tenían una agenda propia, tenían diferencias y decidieron no sumarse. Invito a los vecinos a que revisen el documento y que digan qué hubieran esperado de sus consejeros.

¿Estas divisiones debilitan políticamente el requerimiento?

Se necesitaban 12 firmas y hay 16, un buen resultado. Cada uno tendrá que ver y explicar a los vecinos cuáles fueron sus razones.

Se ha acusado que hay un trasfondo electoral, específicamente para impedir una eventual candidatura presidencial de Orrego.

Cuando hay un problema uno actúa. Eso es lo que esperan los vecinos. Cuando hice campaña el punto número uno era la probidad y que la plata fuera a los vecinos. ¿Cómo voy a volver a mi distrito si digo que ante evidentes casos de faltas no haré nada? Quien se dificultó la candidatura presidencial fue el mismo gobernador, incurriendo en todos estos actos irregulares.

Dentro de los abogados de la defensa de Orrego está Gastón Gómez, una figura importante en su coalición. ¿Lo sorprendió?

Sabemos que estamos ante una autoridad muy poderosa y que somos unos simples consejeros. De los abogados hay pocas cosas que me sorprenden.

¿Han hablado de este tema con Evelyn Matthei?

Informamos a la candidata en su minuto.

¿Qué les dijo?

Que teníamos que hacer nuestro rol, que era fiscalizar. Y tiene toda la razón.