Luego de meses sin verse: Migueles busca acercamiento con Vivanco y solicita al tribunal fijar contactos semanales

El 4 de noviembre de 2025 fue el último día que la exministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, estuvieron juntos.

Ese día, a raíz de la indagación de la trama bielorrusa donde ambos fueron formalizados por cohecho y lavado de activos, Migueles fue detenido y tras varias jornadas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se decretó su prisión preventiva e ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Por lo mismo, perdió todo contacto con la exjueza.

Desde el entorno de ambos transmitieron que Migueles no aceptó que Vivanco lo fuera a visitar al recinto penitenciario, para no exponerla al proceso que eso implicaba. Sólo recibía encomiendas que le hacía llegar una persona que trabajaba con ellos.

Luego, tras la tramitación de la querella de capítulos correspondiente, la exministra también enfrentó una detención, fue formalizada y quedó bajo la misma medida cautelar, pero recluída en la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde por razones obvias tampoco ha podido tener comunicación con Migueles.

Así es como han transcurrido tres meses y medio en que la pareja no ha tenido contacto ni se ha visto, aunque el 17 de marzo eso cambiaría. Para esa jornada ambos están citados a una audiencia de reformalización junto a otros imputados del caso como Mario Vargas y Eduardo Lagos, y podrían verse las caras, aunque Migueles apuesta por acelerar el proceso.

De acuerdo con una solicitud ingresada por su abogado, Álex Carocca la jornada del miércoles 25 de febrero, el imputado busca que se le autorice para contactarse semanalmente con Vivanco, atendida la relación sentimental que mantienen desde hace años.

“Considerando que mantienen una relación de convivencia de muy larga data, y de acuerdo con la reglamentación de Gendarmería, habiendo hecho ellos mismos las consultas sobre la viabilidad de esta petición, solicito se les autorice para mantener comunicación por videoconferencia una vez a la semana o con la periodicidad, en los días y en las horas que permita la reglamentación de sus respectivos lugares de reclusión, oficiando a ambos centros de detención para ello”, se lee en el requerimiento de la defensa de Migueles.

Atendida la resolución, la jueza Pilar Ahumada, ofició a Gendarmería para que se pronuncie sobre la viabilidad del asunto.

Pese a ello, y más allá de las factibilidades técnicas que existan para que los imputados tomen contacto, desde el entorno de la exministra señalan a este medio que Vivanco sería de la idea de evitar dicho escenario. Ella, como dan cuenta desde su círculo, inicialmente estaría por rechazar el contacto.

Los pasos de Lagos

En paralelo a los intentos de Migueles por retomar contacto con su pareja, la causa ha tenido otros movimientos. En atención al interés de Lagos de aclarar diversos puntos de la declaración que prestó a inicios de enero, donde asegura que la Fiscalía incluyó elementos que él nunca mencionó, su defensa requirió se fije audiencia para que declare judicialmente. O sea, ante un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esto, además, porque la Fiscalía había requerido nuevamente tomarle declaración, la jornada del 23 de febrero, lo que declinó aceptar al considerar que no es procedente y que vulneraría sus derechos.

“Cuando una declaración previa ya fue declarada ilegal por carecer de la debida veracidad y objetividad, la reiteración de la misma diligencia bajo la dirección de los mismos intervinientes que incurrieron en la irregularidad compromete objetivamente la racionalidad y justicia del procedimiento. Como se ha dicho, no se trata de una mera sospecha subjetiva, sino de un antecedente procesal ya constatado judicialmente”, se lee en la petición de su abogado, Marcelo Abujiar, donde también pidieron que se puedan revisar sus medidas cautelares.

Ante la presentación, como quedó en evidencia en el expediente judicial del proceso, la jueza Ahumada fijó audiencia para el próximo 26 de marzo a las 9.00 horas, y dejó sin efecto citaciones que se hubiesen realizado con anterioridad.