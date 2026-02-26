SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Luego de meses sin verse: Migueles busca acercamiento con Vivanco y solicita al tribunal fijar contactos semanales

    El imputado requirió videoconferencias periódicas con su pareja, aunque la exministra optaría por declinar dichas comunicaciones. En paralelo, Eduardo Lagos jugó sus cartas y requirió declarar ante el tribunal.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra Ángela Vivanco.

    El 4 de noviembre de 2025 fue el último día que la exministra Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, estuvieron juntos.

    Ese día, a raíz de la indagación de la trama bielorrusa donde ambos fueron formalizados por cohecho y lavado de activos, Migueles fue detenido y tras varias jornadas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se decretó su prisión preventiva e ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Por lo mismo, perdió todo contacto con la exjueza.

    Desde el entorno de ambos transmitieron que Migueles no aceptó que Vivanco lo fuera a visitar al recinto penitenciario, para no exponerla al proceso que eso implicaba. Sólo recibía encomiendas que le hacía llegar una persona que trabajaba con ellos.

    Luego, tras la tramitación de la querella de capítulos correspondiente, la exministra también enfrentó una detención, fue formalizada y quedó bajo la misma medida cautelar, pero recluída en la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde por razones obvias tampoco ha podido tener comunicación con Migueles.

    Así es como han transcurrido tres meses y medio en que la pareja no ha tenido contacto ni se ha visto, aunque el 17 de marzo eso cambiaría. Para esa jornada ambos están citados a una audiencia de reformalización junto a otros imputados del caso como Mario Vargas y Eduardo Lagos, y podrían verse las caras, aunque Migueles apuesta por acelerar el proceso.

    De acuerdo con una solicitud ingresada por su abogado, Álex Carocca la jornada del miércoles 25 de febrero, el imputado busca que se le autorice para contactarse semanalmente con Vivanco, atendida la relación sentimental que mantienen desde hace años.

    “Considerando que mantienen una relación de convivencia de muy larga data, y de acuerdo con la reglamentación de Gendarmería, habiendo hecho ellos mismos las consultas sobre la viabilidad de esta petición, solicito se les autorice para mantener comunicación por videoconferencia una vez a la semana o con la periodicidad, en los días y en las horas que permita la reglamentación de sus respectivos lugares de reclusión, oficiando a ambos centros de detención para ello”, se lee en el requerimiento de la defensa de Migueles.

    Atendida la resolución, la jueza Pilar Ahumada, ofició a Gendarmería para que se pronuncie sobre la viabilidad del asunto.

    Pese a ello, y más allá de las factibilidades técnicas que existan para que los imputados tomen contacto, desde el entorno de la exministra señalan a este medio que Vivanco sería de la idea de evitar dicho escenario. Ella, como dan cuenta desde su círculo, inicialmente estaría por rechazar el contacto.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Los pasos de Lagos

    En paralelo a los intentos de Migueles por retomar contacto con su pareja, la causa ha tenido otros movimientos. En atención al interés de Lagos de aclarar diversos puntos de la declaración que prestó a inicios de enero, donde asegura que la Fiscalía incluyó elementos que él nunca mencionó, su defensa requirió se fije audiencia para que declare judicialmente. O sea, ante un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Esto, además, porque la Fiscalía había requerido nuevamente tomarle declaración, la jornada del 23 de febrero, lo que declinó aceptar al considerar que no es procedente y que vulneraría sus derechos.

    “Cuando una declaración previa ya fue declarada ilegal por carecer de la debida veracidad y objetividad, la reiteración de la misma diligencia bajo la dirección de los mismos intervinientes que incurrieron en la irregularidad compromete objetivamente la racionalidad y justicia del procedimiento. Como se ha dicho, no se trata de una mera sospecha subjetiva, sino de un antecedente procesal ya constatado judicialmente”, se lee en la petición de su abogado, Marcelo Abujiar, donde también pidieron que se puedan revisar sus medidas cautelares.

    Ante la presentación, como quedó en evidencia en el expediente judicial del proceso, la jueza Ahumada fijó audiencia para el próximo 26 de marzo a las 9.00 horas, y dejó sin efecto citaciones que se hubiesen realizado con anterioridad.

    Eduardo Lagos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
    Más sobre:GendarmeríaGonzalo MiguelesÁngela VivancoLa Tercera PMAlex CaroccaCapitán YáberCárcel de San Joaquín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Lo más leído

    1.
    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    2.
    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    3.
    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    4.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando
    Chile

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo
    El Deportivo

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    “Por imitar un macaco”: en Brasil detienen a un hincha de O’Higgins por acto racista contra los jugadores de Bahia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless
    Cultura y entretención

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida
    Mundo

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?