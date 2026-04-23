Amplían detención de dos sujetos acusados por desaparición de joven vendedora de cartas Pokémon en Santiago

La formalización de los dos detenidos por la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe fue pospuesta la tarde de este miércoles, a la espera de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía Centro Norte, que pidió la ampliación de la detención.

Durante esta tarde, se efectuó el control de detención de un hombre y una mujer ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, los que anteriormente fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin embargo, la fiscal Liliana Machuca, solicitó ampliar la detención de los aprehendidos a la espera de diligencias investigativas que se encuentran pendientes, hasta este sábado 25.

En la audiencia de formalización se imputará el eventual delito de homicidio de la joven que se mantiene desaparecida desde el pasado 12 de marzo.

La víctima, de 20 años y dedicada a la venta de cartas de la franquicia Pokémon, desde ese día dejó de contestar el teléfono a su madre, quien sospecha de la suplantación de la identidad de su hija desde su celular.

La subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas, señaló que una denuncia por presunta desgracia inició las investigaciones en curso.

“Comenzamos a realizar, a partir del 16 de marzo, diversas diligencias investigativas, que permitieron que el día de ayer, que la Fiscalía Centro Norte consiguiera órdenes de detención para dos sujetos que se encuentran imputados en el hecho en cuestión”, agregó García, detallando que las detenciones se concretaron por la unidad que comanda y la Brigada de Homicidios este martes.

Dentro de las diligencias que ordenó el Ministerio Público estuvo la entrada y registro de domicilios, la obtención de datos personales de los imputados y la triangulación de tráfico telefónico, que fueron de interés para la investigación.