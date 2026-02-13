Amplían diligencias de búsqueda de Julia Chuñil y excavaciones con maquinaria pesada a fundo La Fritz

“Han habido condenas en casos importantes por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo. Hay que sacarse la idea de que sin cadáver es imposible que haya una condena por homicidio".

La frase es del fiscal nacional Ángel Valencia y resume, de alguna manera, que hasta ahora la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil (72) en el sector donde vivía, Huichaco sur, comuna de Máfil, no ha dado resultados y que en caso de que se cumpla el plazo que tienen para rastrear en ese terreno, de igual forma el proceso seguiría su curso.

El plazo que el Juzgado de Garantía de Los Lagos dio a la Fiscalía Regional de Los Ríos para buscar a Chuñil en el predio e incluso demoler o desarmar las estructuras emplazadas allí, entre ellas una vivienda y una bodega, vence el 28 de febrero.

Búsqueda de Julia Chuñil en predio donde vivía

Hoy, viernes, se lleva a cabo el día de búsqueda n°31, de los 46 que tiene el Ministerio Público para realizar las diligencias investigativas en el terreno donde presume que Julia Chuñil habría muerto por acción de uno de sus hijos, Javier Troncoso, hoy en prisión preventiva. La Fiscalía imputó además el encubrimiento del homicidio a sus otros dos hijos, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, quienes permanecen bajo arresto domiciliario total, y a un exyerno, de cuya identidad se pidió reserva y sobre quien recae la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmaron a La Tercera que carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) continúan escudriñando en el predio de Huichaco con maquinaria pesada y georradares, principalmente en el bosque de más de veinte hectáreas que rodea la vivienda en que Chuñil vivía junto a sus nietos y los hoy imputados.

Carteles de búsqueda de Julia Chuñil. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Hasta ahora, solo se han hallado rastros de sangre humana en un hacha, pero no se ha informado si correspondería a Juia Chuñil. Las anomalías detectadas por el georradar en un radier del domicilio, finalmente no se transformaron en hallazgos de interés.

Desde el martes, sin embargo, las excavaciones se ampliaron al fundo La Fritz -también conocido como La Fride-, el terreno sobre el cual había una disputa entre Julia Chuñil y Juan Carlos Morstadt, a quien los hijos señalaban como sospechoso de su desaparición. El predio en cuestión fue utilizado por Julia Chuñil, en su calidad de presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, para entre otras labores, el pastoreo de animales de ganado a pequeña escala.

Según comunicaron sus hijos al inicio de la investigación, éste fue el lugar, ubicado a más de 3 kilométros del predio de Huichaco, donde la dirigente mapuche desapareció en la mañana del 8 de noviembre de 2024. La Fiscalía, por el contrario, sostiene que Chuñil fue vista por última vez esa tarde y en su domicilio.

La Tercera contactó a la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.