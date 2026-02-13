SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amplían diligencias de búsqueda de Julia Chuñil y excavaciones con maquinaria pesada a fundo La Fritz

    Se trata del terreno disputado entre Chuñil y el empresario Juan Carlos Morstadt. En paralelo, la búsqueda continúa en el bosque que circunda la vivienda que habitaba la mujer de 72 años.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Julia Chuñil

    “Han habido condenas en casos importantes por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo. Hay que sacarse la idea de que sin cadáver es imposible que haya una condena por homicidio".

    La frase es del fiscal nacional Ángel Valencia y resume, de alguna manera, que hasta ahora la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil (72) en el sector donde vivía, Huichaco sur, comuna de Máfil, no ha dado resultados y que en caso de que se cumpla el plazo que tienen para rastrear en ese terreno, de igual forma el proceso seguiría su curso.

    El plazo que el Juzgado de Garantía de Los Lagos dio a la Fiscalía Regional de Los Ríos para buscar a Chuñil en el predio e incluso demoler o desarmar las estructuras emplazadas allí, entre ellas una vivienda y una bodega, vence el 28 de febrero.

    Búsqueda de Julia Chuñil en predio donde vivía

    Hoy, viernes, se lleva a cabo el día de búsqueda n°31, de los 46 que tiene el Ministerio Público para realizar las diligencias investigativas en el terreno donde presume que Julia Chuñil habría muerto por acción de uno de sus hijos, Javier Troncoso, hoy en prisión preventiva. La Fiscalía imputó además el encubrimiento del homicidio a sus otros dos hijos, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, quienes permanecen bajo arresto domiciliario total, y a un exyerno, de cuya identidad se pidió reserva y sobre quien recae la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

    Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmaron a La Tercera que carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) continúan escudriñando en el predio de Huichaco con maquinaria pesada y georradares, principalmente en el bosque de más de veinte hectáreas que rodea la vivienda en que Chuñil vivía junto a sus nietos y los hoy imputados.

    Carteles de búsqueda de Julia Chuñil. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta ahora, solo se han hallado rastros de sangre humana en un hacha, pero no se ha informado si correspondería a Juia Chuñil. Las anomalías detectadas por el georradar en un radier del domicilio, finalmente no se transformaron en hallazgos de interés.

    Desde el martes, sin embargo, las excavaciones se ampliaron al fundo La Fritz -también conocido como La Fride-, el terreno sobre el cual había una disputa entre Julia Chuñil y Juan Carlos Morstadt, a quien los hijos señalaban como sospechoso de su desaparición. El predio en cuestión fue utilizado por Julia Chuñil, en su calidad de presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, para entre otras labores, el pastoreo de animales de ganado a pequeña escala.

    Según comunicaron sus hijos al inicio de la investigación, éste fue el lugar, ubicado a más de 3 kilométros del predio de Huichaco, donde la dirigente mapuche desapareció en la mañana del 8 de noviembre de 2024. La Fiscalía, por el contrario, sostiene que Chuñil fue vista por última vez esa tarde y en su domicilio.

    La Tercera contactó a la abogada de los hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

    Más sobre:Julia ChuñilMáfilHuichachoFiscalía Regional de Los RíosBúsquedaFundo La FritzFundo La Fride

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Lo más leído

    1.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    2.
    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    3.
    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans

    4.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    5.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles