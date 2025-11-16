Ángela Vivanco e investigación por trama bielorrusa: “Aquí nadie se ha reído del país. Yo he sido una persona muy seria”

“Aquí nadie se ha reído del país. Yo he sido una persona muy seria”, con estas palabras durante la mañana de este domingo la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al proceso conocido como trama bielorrusa, que investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Al momento de llegar a su lugar de votación es que la ex ministra de la Suprema se refirió al proceso que tiene en prisión preventiva a Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

“El que se puede reír de todo el país son otro tipo de personas. Aquí nadie se ha reído de nadie y yo por lo menos siempre mi trabajo lo hice seriamente y consta porque yo intervine en más de seis mil fallos”, señaló.

De acuerdo a lo que agregó, respecto a las acusaciones de corrupción, Vivanco apuntó que “no se puede usar a una persona como chivo expiatorio de la corrupción de otro. Cuando se dice de alguien que es corrupto hay que probarlo”, añadiendo que “yo tengo un análisis de mis cuentas que voy a presentar”.

“Yo estoy preparada para todo. Lo que quisiera sí es que no sea el show mediático que ha sido lo anterior y realmente se vea en derecho el tema”, expresó.

En la ocasión, Vivanco además apuntó que “es una mala imagen que una persona que trató de colaborar y todo, se la dé por culpable antes de que en definitiva se la pueda juzgar”.

A la vez, abordó el proceso de remoción en su contra señalando que “yo tuve un proceso de remoción de un mes. Y en consecuencia, la verdad es que yo siento que he sido muy maltratada en esto. Y no es un buen mensaje para las instituciones”.