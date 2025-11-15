“Un gran show del Ministerio Público”: exministra Vivanco critica duramente resultado de formalización por la “trama bielorrusa”

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, criticó este sábado el resultado de la audiencia de formalización de los tres imputados en el caso “Muñeca bielorrusa”.

Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos y se decretó la medida de prisión preventiva contra los tres, al ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.

En ese contexto, la jueza leyó este sábado una declaración en que abordó la resolución de la jueza Michel Ibacache, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michel Ibacache cuestionó por ocho jornadas”, comenzó señalando.

“Llama la atención que gran parte de su resolución aluda a hechos que se me adjudican, sin que yo haya estado presente en esa audiencia, puesto que no fui formalizada y aún está pendiente una larga tramitación de la querella de capítulos”, continuó al respecto.

Tras ello, señaló que se trataría de una “injusticia” que se “vuelve a repetir”. “Fui víctima de un procedimiento de remoción express que duró un mes en las más precarias condiciones, pues no tuve acceso ni siquiera a la totalidad de la prueba que se presentó en mi caso”, señaló.

La exministra Ángela Vivanco JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“No pretendo ni aceptaré que esa situación se repita y en consecuencia, en conjunto con mis abogados, evaluaré todos los caminos y acciones que sean procedentes para evitar que se me culpe y que se me pretenda condenar antes de forzar mi defensa en un juicio imparcial, objetivo y con pruebas que cumplan con el estándar de legalidad”, cerró sobre el tema.

Tras ello, Vivanco señaló a la prensa presente que se estaba preparando para el desarrollo de la querella de capítulos que presentó la Fiscalía a la Corte de Santiago y que podría permitir, eventualmente, su formalización.

También abordó las palabras de la jueza Michel Ibacache sobre el caso, en que acusó a los tres imputados de “estar riéndose de todo un país”.

“ Nadie se ha reído aquí de todo el país . Si se alude a alguna fiesta o algún cumpleaños, creo que todos en la vida en cumpleaños o en fiestas nos hemos reído y hemos pasado un minuto agradable, pero yo por lo menos tengo una larga trayectoria de seriedad en mi trabajo, en la academia y en todos los cometidos que hice para la corte y para cualquier institución a la que participé. Así que lo menos que se puede decir es que yo sea una persona que se ha ido riendo”, declaró al respecto.

“Yo creo que ha habido un gran show del Ministerio Público, casualmente después de haber tenido una serie de problemas en otras causas en que creo que la imagen del Ministerio Público no salió bien parada. Yo creo que esta causa se apuró y se aceleró justamente para tratar de dar un golpe de efecto”, afirmó también, volviendo a cargar contra el ente persecutor.