Matthei valora prisión preventiva a imputados de trama bielorrusa y pide a Chile Vamos impulsar AC contra juez Simpertigue

Este sábado, la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), reaccionó a la resolución que dictaminó la jueza Michel Ibacache, quien decretó prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos imputados en el caso conocido como “Muñeca bielorrusa”, que investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Los Lagos le imputa específicamente a Vargas y Lagos los delitos de soborno y lavado de activos. En tanto a Migueles se le imputó cohecho reiterado y lavado de activos.

Ante ello, Matthei publicó en redes sociales: “Felicito a la jueza que ha dictado prisión para los imputados la causa 'Muñeca Bielorrusa’. Lo que hemos visto en este juicio es lo más sucio en la historia de la administración de justicia “.

“Tenemos que dar señales contra la corrupción a todo nivel. Por eso, voy a pedir a las bancadas de Chile Vamos que presenten una acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue, porque cuando se va de vacaciones con el abogado al que le da la razón en los juicios si no es corrupto es a lo menos descriteriado", sumó.

De acuerdo al medio Reportea, Simpertigue, al igual que Vivanco, también estaría involucrado en la trama bielorrusa. El magistrado fue uno de los ministros de la Suprema que en dos ocasiones votó por Belaz Movitec en su litigio con Codelco, y, a la vez, tomó un crucero por Europa junto al abogado de la empresa favorecida, Eduardo Lagos en junio de 2024.