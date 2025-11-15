Pardow asistiría a la sesión: comisión revisora de AC en su contra decide votar informe este lunes

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow decidió este sábado postergar la votación del informe y citar a una nueva sesión para el lunes , instancia en la que el propio exsecretario de Estado deberá entregar su testimonio de manera presencial.

La jornada contó con la presencia del abogado defensor de Pardow, Francisco Cox; el presidente de la comisión, diputado Jaime Mulet (FRVS); y los diputados de oposición Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN).

Durante la sesión, Cox respondió a los cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés relacionado con la pareja del exministro y su vínculo con el estudio de abogados Ferrada Nehme., asegurando que “no existe, ni mucho menos un incumplimiento de realizar la declaración de intereses y patrimonio” .

En ese sentido aseguró que “desde que asumió el ministro, ella y el estudio decidieron que no tuviera ninguna participación ni asesorara en ninguna materia cercana al ministerio, justamente para prevenir cualquier cuestionamiento”.

“Toda la información está entregada a la Contraloría, y esta, hasta el día de hoy, no ha visto conflicto de interés alguno”, reiteró el penalista.

Asimismo, la defensa de Pardow comprometió la presencia del exsecretario de Estado para la sesión del lunes, por lo que Mulet, suspendió la votación del informe, señalando que “como inculpado, es muy relevante su testimonio directo , su concurrencia es importante, y si la garantiza su abogado, es tremendamente relevante”.

De esta manera, la continuación del proceso quedó fijada para las 16:00 horas de este 17 de noviembre.