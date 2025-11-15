OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    La magistrada del Séptimo Juzgada de Garantía de Santiago señaló durante la resolución de las cautelares a aplicar sobre Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, que el llamado fantasma de la corrupción "se ha hecho realidad al interior del Poder Judicial".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante mucho tiempo el Poder Judicial ha tenido que coexistir con el fantasma de la corrupción”, reflexionó la jueza Patricia Michel Ibacache poco antes de finalmente aceptar la petición del Ministerio Público de enviar a prisión preventiva a Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos en el contexto de la investigación del caso conocido como “Muñeca bielorrusa”.

    La reflexión llega en un momento complejo en general para la justicia en nuestro país, hecho que ha sido incluso aceptado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante esta semana.

    “Es un momento difícil. Es un momento en el que nos decimos verdades. Y a veces las verdades son incómodas. Pero nuestro trabajo es contribuir a asegurar ese derecho a la ciudadanía de conocer la verdad en los asuntos que son de relevancia penal y a perseguir los delitos que se cometen”, aseguró en un entrevista con T13 Radio el viernes.

    El fiscal nacional Ángel Valencia

    En este contexto de desconfianza con la justicia, Ibacache cargó duramente contra los involucrados en la trama que se ha ido conociendo durante esta última semana.

    Quienes formamos parte de este poder del Estado cohabitamos día a día con esta idea constante de que la justicia en Chile es corrupta, que la justicia es sólo para quienes pueden pagar por ella, que si no se tiene los medios económicos para poder defenderte, es imposible obtener justicia, o como dijo la capellán Nelly León en la visita del Papa Francisco a Chile, en Chile se encarcela la justicia, se encarcela la pobreza”, señaló durante la resolución Ibacache.

    “Ese sentir ciudadano, esa idea constante, el fantasma de la corrupción al interior del Poder Judicial, el día de hoy ha dejado de ser algo etéreo, una idea en el aire, un discurso que se repetía cada vez que se fallaba algún asunto y no era del gusto de la mayoría. Hoy, después de escuchar los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, ese fantasma con el que durante tanto tiempo hemos convivido se ha hecho realidad al interior del Poder Judicial”, agregó también.

    Formalizacion de Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas, por trama Bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Además de enfatizar que en el caso de esta jornada se ha formado una red de corrupción que involucra a una exministra de la Corte Suprema, hasta conservadores de bienes raíces, notarios y abogados, Ibacache también cargó contra los imputados.

    Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez. Se encontraba en curso un conflicto de esta clase, realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas”, comenzó señalando sobre Migueles, Vargas y Lagos.

    A lo que agregó: “Sus actos han enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad”.

    Tras ello, estableció la prisión preventiva para los tres aludiendo a que serían un peligro para la seguridad de la sociedad. Se determinó también un plazo de investigación de 90 días.

    Lee también:

    Más sobre:Poder JudicialTrama bielorrusaMichel IbacacheCorrupciónJuezaGonzalo MiguelesMario VargasEduardo Lagos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos

    Pide 540 días de reclusión y multa de 10 UTM: Fidel Espinoza ingresa querella contra Daniel Manouchehri

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Pardow asistiría a la sesión: comisión revisora de AC en su contra decide votar informe este lunes

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Puntos de hidratación y facilidades en el transporte: Durán detalla medidas para elecciones en la RM

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    3.
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    4.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    5.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos
    Chile

    Detienen por microtráfico a pareja de Villarica tras denuncia de vecinos

    Pide 540 días de reclusión y multa de 10 UTM: Fidel Espinoza ingresa querella contra Daniel Manouchehri

    Pardow asistiría a la sesión: comisión revisora de AC en su contra decide votar informe este lunes

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Negocios

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA
    El Deportivo

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA

    La fuerte confesión de Mirko Jozic por el lazo que generó con los albos: “Nunca volví a ser el de Colo Colo”

    Con línea de cinco, sorpresas y un jugador liberado: la formación de Chile para enfrentar a Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

    Una exposición y la primera novela del personaje reviven al Dr. Mortis: el ícono del terror chileno cumple 80 años

    Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis: “Quedó muy claro que Noel necesitaba a Liam y Liam necesitaba a Noel”

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución
    Mundo

    Ecuador tendrá este domingo un referéndum en que deberá definir la reescritura de su constitución

    Trump dice que ya tomó “una decisión” sobre las acciones militares contra Venezuela

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp