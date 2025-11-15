En dos años yerno de Simpertigue ha integrado 19 ternas para notario y conservador en distintas jurisdicciones del país

El “Yernísimo”. Ese es el apodo con el cual se conoce -de manera extensiva- en el mundo judicial y en el Ministerio de Justicia al abogado César Maturana Pérez. La razón tiene una sola respuesta y se vincula con el cuestionado ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

Maturana está casado con Michelle Griño Miranda. Su esposa es hija de Gilda Miranda, exjueza, pareja de Simpertigue y actual notaria de la Segunda Notaría de Colina con asiento en la comuna de Lampa.

Al menos seis fuentes consultadas por La Tercera confirman que el “Yernísimo” ha sido un nombre recurrente en el despacho de la División Judicial del Ministerio de Justicia. Esto debido a que, con tan solo 35 años y un escueto currículum, ha conseguido quedar una y otra vez en 19 ternas confeccionadas por las cortes de apelaciones para llegar a ser notario.

El listado, al que accedió este medio, incluye notarías, archivos y conservadores de comunas muy variadas a lo largo de todo Chile como Ancud, Cerro Navia, Peñalolén, San Vicente, Pudahuel, Lo Prado, Futrono, La Granja, Tocopilla, Paine, Valparaíso, Santa Cruz, Cauquenes, San Bernardo y Peñaflor.

Varias de ellas corresponden a ternas elaboradas por la Corte de San Miguel, jurisdicción respecto de la cual Simpertigue fue ministro y donde llegó a presidir dicho tribunal de alzada. Además, entre 2023 y 2024, Simpertigue fue el ministro visitador de San Miguel.

Fecha Jurisdicción Cargo Terna 12 de julio de 2023 Puerto Montt Notario y Conservador de Ancud Héctor Cáceres, Nicolás Constenla y César Maturana 26 de julio de 2023 San Miguel Segunda Notaría de San Bernardo Hernán Herrera, Carla Silva y César Maturana 26 de julio de 2023 San Miguel Conservador y Archivero Judicial de Peñaflor Nicolás Arrieta, Patricia Ahumada y César Maturana 30 de octubre de 2023 Concepción Conservador y Archivero de Cabrero Sandra Sepúlveda, Felipe Jopia y César Maturana 20 de noviembre de 2023 Santiago Primera Notaría de Santiago con asiento en Cerro Navia Juan Ignacio San Martín, Diego Mejías y César Maturana 30 de noviembre de 2023 Santiago Segunda Notaría de Santiago con asiento en Peñalolén Guillermo Solar, Marco Urenda y César Maturana 7 de marzo de 2024 Rancagua Primera Notaría y Conservador de Minas de San Vicente Gonzalo Camiruaga, Felipe Jopia y César Maturana 12 de marzo de 2024 Santiago Segunda Notaría de Santiago con asiento en Pudahuel Miguel Ramírez, César Maturana y Paulo Escobar 26 de marzo de 2024 San Miguel Quinta Notaría de San Miguel con asiento en La Cisterna Ignacio González, Rodrigo Abarzúa y César Maturana 27 de marzo de 2024 Santiago Primera Notaría de Santiago con asiento en Lo Prado César Maturana, Rodrigo Aravena y Gabriel Nahuel 1 de abril de 2024 San Miguel Séptima Notaría de San Miguel Ignacio González, Alejandra Ugalde y César Maturana 8 de abril de 2024 Valdivia Segunda Notaría de Los Lagos con asiento en Futrono Felipe Jopia, Hernán Nesbet y César Maturana 14 de junio de 2024 San Miguel Primera Notaría de San Miguel con asiento en La Granja César Maturana, Valentín Reyes y Rdorigo Aravena 18 de julio de 2024 Antofagasta Notario, Conservador y Archivero Judicial de Tocopilla Emilio Sarmiento, Hernán Nesbet y César Maturana 30 de septiembre de 2024 San Miguel Tercera Notaría de Buin con asiento en Paine Óscar Ruiz, Christian Yuring y César Maturana 3 de enero de 2025 Valparaíso Notario Cuarta Notaría de Valparaíso César Maturana, Sebastián Zaro y Pablo Contreras 17 de enero de 2025 Valparaíso Notario Novena Notaría de Valparaíso Lilian Cárdenas, Emilio Sarmiento y César Maturana 16 de julio de 2025 Rancagua Primera Notaría Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Santa Cruz Gonzalo Camiruaga, César Maturana y Valentín Reyes 24 de septiembre de 2025 Talca Conservador y Archivero Judicial de Cauquenes Julio Movillo, David Del Fierro y César Maturana

Este hecho complica a Simpertigue en momentos en que enfrentará un sumario por su vínculo con el abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa. Fuentes judiciales aseguran que el sumario podría incorporar, además, hechos vinculados a posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales.

Quienes han sabido de estas ternas comentan en privado que la situación es “impresentable” e incluso sería “el mejor indicio de cómo forzar un nombramiento” por parte de un supremo.

El problema es que el “Yernísimo” ha sido bloqueado por el actual gobierno debido a que tanto el exministro de Justicia Luis Cordero como el actual titular de la cartera Jaime Gajardo (PC) no han dado luz verde a su nombramiento a pesar de las insistencias.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Cuando Cordero estaba en Justicia ocurrió una excepción. Se registró el 25 de agosto de 2023 cuando mediante el Decreto N°97 se nombró a Maturana en el cargo de Conservador y Archivero Judicial de Peñaflor. Sin embargo, el exministro Cordero se apresuró y cinco días después solicitó a la Contraloría la devolución de ese decreto. Por lo tanto esa vez no se completó su nominación.

La segunda excepción se produjo el 15 de septiembre de 2023 cuando mediante el Decreto N°106 nombró al “Yernísimo” en el cargo de notario de la Segunda Notaría de San Bernardo. Esa vez fue el mismo Maturana quien renunció.

Fuentes judiciales comentan que la razón apunta al hecho de que ese oficio es poco rentable. A través de una carta, con fecha 2 de noviembre de 2023, el “Yernísimo” se comunicó con la Corte de San Miguel para informar su desistimiento. Por lo mismo el 9 de noviembre de 2023 Cordero pidió a la Contraloría devolver el decreto.

Dedvi Missene

Las mismas fuentes añaden que mientras Cordero estuvo en Justicia firmó un oficio el 18 de abril de 2024 donde objetó que el “Yernísimo” omitiera “declarar que se encuentra vinculado en el segundo grado de afinidad con la señora Gilda Miranda, notaria de la Segunda Notaría de Colina con asiento en Lampa”. Ese oficio se despachó a las cortes de San Miguel, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.

La misma barrera ha mantenido el ministro Gajardo. Fuentes de Justicia comentan que Gajardo no dará su brazo a torcer, más aún ya que tras la aprobación de la reforma a los notarios ha intentado de que los nuevos nombramientos respeten el espíritu de esa ley que aún no entra en vigencia. Eso implica, entre otras cosas, nombrar personas que no tengan parentescos judiciales.

Actualmente el “Yernísimo” es notario interino -designación que realiza el presidente de la Corte de San Miguel- en la 6° Notaría de San Miguel, una de las más rentables de esa jurisdicción. Ahí además ha conseguido alargar su interinato debido a que la corte ha demorado el proceso para nombrar al titular.

Para quienes saben del funcionamiento del sistema, el ejemplo del “Yernísimo” sería reflejo de la habilidad de Simpertigue para influir en nombramientos judiciales.

Los que lo conocen dicen que cultiva amplias redes políticas y judiciales, no solo por su paso como ministro de San Miguel, sino que también por haber sido magistrado en la Corte de Concepción y sus años como presidente de la Asociación de Magistrados.