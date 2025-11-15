En dos años yerno de Simpertigue ha integrado 19 ternas para notario y conservador en distintas jurisdicciones del país
El abogado César Maturana -conocido como el “Yernísimo- está casado con la hija de la pareja del supremo. El gobierno bloquea su nombramiento y fuentes judiciales comentan que la razón apunta a las presiones indebidas del magistrado para favorecer a su pariente.
El “Yernísimo”. Ese es el apodo con el cual se conoce -de manera extensiva- en el mundo judicial y en el Ministerio de Justicia al abogado César Maturana Pérez. La razón tiene una sola respuesta y se vincula con el cuestionado ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.
Maturana está casado con Michelle Griño Miranda. Su esposa es hija de Gilda Miranda, exjueza, pareja de Simpertigue y actual notaria de la Segunda Notaría de Colina con asiento en la comuna de Lampa.
Al menos seis fuentes consultadas por La Tercera confirman que el “Yernísimo” ha sido un nombre recurrente en el despacho de la División Judicial del Ministerio de Justicia. Esto debido a que, con tan solo 35 años y un escueto currículum, ha conseguido quedar una y otra vez en 19 ternas confeccionadas por las cortes de apelaciones para llegar a ser notario.
El listado, al que accedió este medio, incluye notarías, archivos y conservadores de comunas muy variadas a lo largo de todo Chile como Ancud, Cerro Navia, Peñalolén, San Vicente, Pudahuel, Lo Prado, Futrono, La Granja, Tocopilla, Paine, Valparaíso, Santa Cruz, Cauquenes, San Bernardo y Peñaflor.
Varias de ellas corresponden a ternas elaboradas por la Corte de San Miguel, jurisdicción respecto de la cual Simpertigue fue ministro y donde llegó a presidir dicho tribunal de alzada. Además, entre 2023 y 2024, Simpertigue fue el ministro visitador de San Miguel.
|Fecha
|Jurisdicción
|Cargo
|Terna
|12 de julio de 2023
|Puerto Montt
|Notario y Conservador de Ancud
|Héctor Cáceres, Nicolás Constenla y César Maturana
|26 de julio de 2023
|San Miguel
|Segunda Notaría de San Bernardo
|Hernán Herrera, Carla Silva y César Maturana
|26 de julio de 2023
|San Miguel
|Conservador y Archivero Judicial de Peñaflor
|Nicolás Arrieta, Patricia Ahumada y César Maturana
|30 de octubre de 2023
|Concepción
|Conservador y Archivero de Cabrero
|Sandra Sepúlveda, Felipe Jopia y César Maturana
|20 de noviembre de 2023
|Santiago
|Primera Notaría de Santiago con asiento en Cerro Navia
|Juan Ignacio San Martín, Diego Mejías y César Maturana
|30 de noviembre de 2023
|Santiago
|Segunda Notaría de Santiago con asiento en Peñalolén
|Guillermo Solar, Marco Urenda y César Maturana
|7 de marzo de 2024
|Rancagua
|Primera Notaría y Conservador de Minas de San Vicente
|Gonzalo Camiruaga, Felipe Jopia y César Maturana
|12 de marzo de 2024
|Santiago
|Segunda Notaría de Santiago con asiento en Pudahuel
|Miguel Ramírez, César Maturana y Paulo Escobar
|26 de marzo de 2024
|San Miguel
|Quinta Notaría de San Miguel con asiento en La Cisterna
|Ignacio González, Rodrigo Abarzúa y César Maturana
|27 de marzo de 2024
|Santiago
|Primera Notaría de Santiago con asiento en Lo Prado
|César Maturana, Rodrigo Aravena y Gabriel Nahuel
|1 de abril de 2024
|San Miguel
|Séptima Notaría de San Miguel
|Ignacio González, Alejandra Ugalde y César Maturana
|8 de abril de 2024
|Valdivia
|Segunda Notaría de Los Lagos con asiento en Futrono
|Felipe Jopia, Hernán Nesbet y César Maturana
|14 de junio de 2024
|San Miguel
|Primera Notaría de San Miguel con asiento en La Granja
|César Maturana, Valentín Reyes y Rdorigo Aravena
|18 de julio de 2024
|Antofagasta
|Notario, Conservador y Archivero Judicial de Tocopilla
|Emilio Sarmiento, Hernán Nesbet y César Maturana
|30 de septiembre de 2024
|San Miguel
|Tercera Notaría de Buin con asiento en Paine
|Óscar Ruiz, Christian Yuring y César Maturana
|3 de enero de 2025
|Valparaíso
|Notario Cuarta Notaría de Valparaíso
|César Maturana, Sebastián Zaro y Pablo Contreras
|17 de enero de 2025
|Valparaíso
|Notario Novena Notaría de Valparaíso
|Lilian Cárdenas, Emilio Sarmiento y César Maturana
|16 de julio de 2025
|Rancagua
|Primera Notaría Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Santa Cruz
|Gonzalo Camiruaga, César Maturana y Valentín Reyes
|24 de septiembre de 2025
|Talca
|Conservador y Archivero Judicial de Cauquenes
|Julio Movillo, David Del Fierro y César Maturana
Este hecho complica a Simpertigue en momentos en que enfrentará un sumario por su vínculo con el abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa. Fuentes judiciales aseguran que el sumario podría incorporar, además, hechos vinculados a posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales.
Quienes han sabido de estas ternas comentan en privado que la situación es “impresentable” e incluso sería “el mejor indicio de cómo forzar un nombramiento” por parte de un supremo.
El problema es que el “Yernísimo” ha sido bloqueado por el actual gobierno debido a que tanto el exministro de Justicia Luis Cordero como el actual titular de la cartera Jaime Gajardo (PC) no han dado luz verde a su nombramiento a pesar de las insistencias.
Cuando Cordero estaba en Justicia ocurrió una excepción. Se registró el 25 de agosto de 2023 cuando mediante el Decreto N°97 se nombró a Maturana en el cargo de Conservador y Archivero Judicial de Peñaflor. Sin embargo, el exministro Cordero se apresuró y cinco días después solicitó a la Contraloría la devolución de ese decreto. Por lo tanto esa vez no se completó su nominación.
La segunda excepción se produjo el 15 de septiembre de 2023 cuando mediante el Decreto N°106 nombró al “Yernísimo” en el cargo de notario de la Segunda Notaría de San Bernardo. Esa vez fue el mismo Maturana quien renunció.
Fuentes judiciales comentan que la razón apunta al hecho de que ese oficio es poco rentable. A través de una carta, con fecha 2 de noviembre de 2023, el “Yernísimo” se comunicó con la Corte de San Miguel para informar su desistimiento. Por lo mismo el 9 de noviembre de 2023 Cordero pidió a la Contraloría devolver el decreto.
Las mismas fuentes añaden que mientras Cordero estuvo en Justicia firmó un oficio el 18 de abril de 2024 donde objetó que el “Yernísimo” omitiera “declarar que se encuentra vinculado en el segundo grado de afinidad con la señora Gilda Miranda, notaria de la Segunda Notaría de Colina con asiento en Lampa”. Ese oficio se despachó a las cortes de San Miguel, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.
La misma barrera ha mantenido el ministro Gajardo. Fuentes de Justicia comentan que Gajardo no dará su brazo a torcer, más aún ya que tras la aprobación de la reforma a los notarios ha intentado de que los nuevos nombramientos respeten el espíritu de esa ley que aún no entra en vigencia. Eso implica, entre otras cosas, nombrar personas que no tengan parentescos judiciales.
Actualmente el “Yernísimo” es notario interino -designación que realiza el presidente de la Corte de San Miguel- en la 6° Notaría de San Miguel, una de las más rentables de esa jurisdicción. Ahí además ha conseguido alargar su interinato debido a que la corte ha demorado el proceso para nombrar al titular.
Para quienes saben del funcionamiento del sistema, el ejemplo del “Yernísimo” sería reflejo de la habilidad de Simpertigue para influir en nombramientos judiciales.
Los que lo conocen dicen que cultiva amplias redes políticas y judiciales, no solo por su paso como ministro de San Miguel, sino que también por haber sido magistrado en la Corte de Concepción y sus años como presidente de la Asociación de Magistrados.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.