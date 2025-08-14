SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ante liberación de tres reos por “negligencia”: Gendarmería remueve a director regional de Atacama y designa nuevo mando en Coquimbo

El director de Gendarmería también reiteró que los funcionarios involucrados ya fueron suspendidos de sus labores.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A casi un mes de la excarcelación errónea de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del Rey de Meiggs, tres nuevos casos de liberaciones irregulares sacuden a Gendarmería.

Durante esta semana se dio a conocer que se liberó por error a dos reos en las ciudades de Copiapó y La Serena. Estos se suman al caso que ocurrió en julio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde también se puso en libertad a un recluso que debía permanecer bajo custodia de Gendarmería.

Tras los cuestionamientos a la institución, el director nacional (s) Rubén Pérez, este jueves informó que Ervin Wandersleben, director regional de Atacama, fue removido de su cargo.

En el caso de Coquimbo, el mando regional estaba bajo un puesto subrogante, por lo tanto, se designó un nuevo nombramiento que comienza sus tareas la próxima semana, mientras que el funcionario en la subrogancia regresa a sus labores anteriores.

Pérez detalló que en los recintos penales de Copiapó y La Serena se suspendió a los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de los internos.

Respecto a la liberación en Temuco, señaló que el sumario avanzó a la formulación de cargos contra los gendarmes involucrados.

El líder de la institución lamentó la negligencia de los funcionarios y destacó la necesidad de “perfeccionar con autocrítica” los procedimientos.

En esa línea, indicó: “Los pormenores de cada uno de los episodios se van a dilucidar a través de los respectivos sumarios administrativos, sin perjuicio de aquello, en lo preliminar hay evidencia que da cuenta de la revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes de ambos sujetos en el norte del país".

Los reos liberados

En Atacama, el sujeto identificado con las iniciales M.A.F.B. quedó en libertad tras cumplir una condena de 41 días de cárcel en Copiapó por el delito de robo de bienes nacionales de uso público. Sin embargo, también debía cumplir una orden de 541 días de presidio por receptación. 

Tras las alertas de las autoridades el imputado fue capturado, lo que no ocurrió con el reo L.A.S.L de La Serena, que se mantiene prófugo.

El interno fue puesto en libertad luego de cumplir una condena por tráfico de drogas, dejando sin efecto la prisión preventiva que ordenó el tribunal por microtráfico y tenencia de celular al interior del recinto penal. 

El director de Gendarmería diferenció el caso de Temuco y aclaró: “Fue una liberación defectuosa de carácter operativo desde la sala de audiencias, eso tiene un componente distinto que no es meramente administrativo”.

Y añadió: “Dice relación con la debida concentración y atención a las instrucciones explícitas de la señora magistrado para no haber retirado las esposas al sujeto y haber permitido que acceda a la vía pública, aún cuando 24 horas después por orden del propio tribunal estaba siendo dejado en libertad. Lo relevante es enfocarnos con altura de miras en perfeccionar estas coordinaciones".

Más sobre:GendarmeríaMinisterio de Justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Juan Santana y el FES: “Es un proyecto perfectible; no es obligación de las familias dar sostenibilidad a las universidades”

El Senado chico: la idea que empuja a ex y actuales senadores a postular como diputados

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Inglaterra 1144: el edificio en Independencia que se transformó en el centro de operaciones de secuestros y narcotráfico

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Ministro Gajardo por dos reos liberados por error: “En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

Ministro Gajardo por dos reos liberados por error: “En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones
Chile

Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones

Juan Santana y el FES: “Es un proyecto perfectible; no es obligación de las familias dar sostenibilidad a las universidades”

El Senado chico: la idea que empuja a ex y actuales senadores a postular como diputados

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones
Negocios

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Ganancias de Hapag-Lloyd caen en el segundo trimestre y la naviera resalta los efectos de los aranceles de Trump

A los 81 años fallece el fundador de Fantasilandia, Happyland y Mundomágico, Gerardo Arteaga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Antonia Vergara da la gran sorpresa y junto a Fernanda Labraña son semifinalistas en singles del W15 de Santiago
El Deportivo

Antonia Vergara da la gran sorpresa y junto a Fernanda Labraña son semifinalistas en singles del W15 de Santiago

Regalón de Ricardo Gareca en Perú sorprende con revelación sobre el DT: “Hacíamos muy poco, casi nada”

Juan José Ribera sale en defensa de Eduardo Vargas en la previa del duelo con la U: “Debiésemos aplaudirlo siempre”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi