Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias
El titular de Seguridad aseguró que el Mundial “ha sido ampliamente objeto de preparación". De hecho, explicó que los funcionarios policiales ya se están capacitando.
Tras participar en la Cumbre de Seguridad Pública 2025, efectuada en el Quisco, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a las medidas de contingencia que se están organizando para el Mundial Sub20.
El evento deportivo se desarrollará en Chile y comenzará el próximo 27 de septiembre. La selección Sub20 argentina jugará el 28 de ese mes frente a Cuba. En ese escenario, se ha especulado en redes sociales que los hinchas chilenos podrían tomar “represalias” luego de la tragedia en Argentina, donde seguidores de la Universidad de Chile fueron atacados por la hinchada del equipo trasandino Independiente.
En ese contexto, el ministro aseguró que el Mundial “ha sido ampliamente objeto de preparación, tanto por los organizadores como por la policía”.
“Hace unos días atrás nosotros estuvimos en la Escuela de Carabineros en la capacitación de los oficiales y los suboficiales que estarán a cargo de los mecanismos de escolta de las delegaciones”, sostuvo.
Sumado a ello, Cordero señaló que “están preparados los operativos de intervención policial en cada uno de ellos”.
“Respecto de asuntos de evaluación de riesgo de incidentes como el que ocurrieron en Argentina u otros que se pudieran presentar, Carabineros ha estado trabajando en cada una de esas contingencias producto de este hecho o de otras que se pudieran focalizar hacia el futuro”, aseveró
