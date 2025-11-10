OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    La institución confirmó que una veintena de internos fueron sorprendidos participando en una celebración clandestina dentro del módulo 35 del penal, donde se incautaron botellas de alcohol, celulares y dinero en efectivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    

    Una investigación interna instruyó este domingo Gendarmería tras la difusión de una serie de videos que mostraban a reclusos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 celebrando con alcohol, asado y música dentro de una de las dependencias del penal.

    Las imágenes, grabadas por los propios internos y difundidas en redes sociales, muestran a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa con una botella de whisky, latas de cervezas y envases de bebidas, mientras manipulan teléfonos celulares y conversan en un ambiente distendido.

    El hecho habría ocurrido en el módulo N°35 del recinto penitenciario, ubicado en la comuna de Santiago.

    La publicación de los registros generó la reacción por parte de las autoridades penitenciarias, ya que el consumo de alcohol y la tenencia de celulares están prohibidos dentro de los recintos carcelarios.

    Operativo y decomiso

    De acuerdo con Gendarmería, funcionarios ingresaron al módulo donde se realizaba la actividad irregular, sorprendiendo a 23 internos en pleno festejo.

    Durante el procedimiento se incautaron botellas de alcohol, 24 teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos alimentos, todos considerados elementos prohibidos por la administración penitenciaria.

    “El sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y consecuente con ello, a los internos involucrados”, precisó la institución en una declaración.

    Además, Gendarmería informó que los objetos fueron decomisados y que los internos involucrados fueron trasladados a un régimen de aislamiento, medida que se mantendrá mientras avanza la investigación.

    Denuncia al Ministerio Público

    La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería detalló que ya se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de determinar si existen eventuales responsabilidades penales o de funcionarios en el hecho.

    “Se inició la correspondiente investigación interna para determinar responsabilidades administrativas”, añadió la institución, que calificó la situación como “una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”.

