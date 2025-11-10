Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

Una investigación interna instruyó este domingo Gendarmería tras la difusión de una serie de videos que mostraban a reclusos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 celebrando con alcohol, asado y música dentro de una de las dependencias del penal.

Las imágenes, grabadas por los propios internos y difundidas en redes sociales, muestran a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa con una botella de whisky, latas de cervezas y envases de bebidas, mientras manipulan teléfonos celulares y conversan en un ambiente distendido.

El hecho habría ocurrido en el módulo N°35 del recinto penitenciario, ubicado en la comuna de Santiago.

La publicación de los registros generó la reacción por parte de las autoridades penitenciarias, ya que el consumo de alcohol y la tenencia de celulares están prohibidos dentro de los recintos carcelarios.

Internos de Santiago 1 celebrando con alcohol, asado y música dentro de la cárcel pic.twitter.com/E6dVoSK0Ug — Sr. Majaji (@dale_majaji) November 10, 2025

Operativo y decomiso

De acuerdo con Gendarmería, funcionarios ingresaron al módulo donde se realizaba la actividad irregular, sorprendiendo a 23 internos en pleno festejo.

Durante el procedimiento se incautaron botellas de alcohol, 24 teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos alimentos, todos considerados elementos prohibidos por la administración penitenciaria.

“El sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y consecuente con ello, a los internos involucrados”, precisó la institución en una declaración.

Además, Gendarmería informó que los objetos fueron decomisados y que los internos involucrados fueron trasladados a un régimen de aislamiento, medida que se mantendrá mientras avanza la investigación.

Denuncia al Ministerio Público

La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería detalló que ya se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de determinar si existen eventuales responsabilidades penales o de funcionarios en el hecho.

“Se inició la correspondiente investigación interna para determinar responsabilidades administrativas”, añadió la institución, que calificó la situación como “una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”.