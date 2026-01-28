Ataque armado con 17 disparos deja tres heridos en pasarela que cruza de Puente Alto a La Pintana

Un violento ataque armado registrado durante la noche de este martes dejó a tres personas heridas a bala en una pasarela peatonal ubicada en la intersección de avenida La Serena con pasaje Cancura, en el límite comunal entre Puente Alto y La Pintana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, un grupo indeterminado de personas efectuó varios disparos en contra de cuatro individuos, de los cuales tres resultaron heridos.

Entre las víctimas hay dos menores de edad y un adulto, y dos de los lesionados se mantienen en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río.

“ No estamos frente a un hecho al azar ni a disparos al aire. Creemos que se trató de un ataque certero contra personas determinadas ”, enfatizó Salas, descartando versiones preliminares que apuntaban a una situación fortuita o accidental.

Respecto a este triple homicidio frustrado, el persecutor detalló que tras conocido el delito se instruyeron las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI para “establecer quiénes son los autores de este ilícito”.

En el lugar del ataque, personal especializado levantó al menos 17 evidencias balísticas, lo que da cuenta de la intensidad del tiroteo.

Además, la Fiscalía instruyó el levantamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector, como parte de las diligencias destinadas a reconstruir la dinámica del ataque.

Posible ajuste de cuentas

Consultado por la eventual participación de un vehículo desde el cual se habría efectuado el ataque, el fiscal indicó que esa información aún no ha sido confirmada.

“Es una hipótesis investigativa que estamos levantando y que esperamos corroborar o descartar a medida que avance la investigación”, precisó.

Tampoco se ha determinado, por ahora, si se utilizó una o más armas de fuego, debido a que el hecho ocurrió hace solo algunas horas y los peritajes balísticos continúan en desarrollo.

Respecto a la presencia de una lata de cerveza encontrada en el lugar, Salas fue enfático en señalar que las víctimas no se encontraban compartiendo ni reunidas de manera casual. “La dinámica que estamos levantando es distinta a esa”, subrayó.

Finalmente, el fiscal no descartó que el ataque pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas, aunque aclaró que se trata solo de una de las hipótesis en análisis.

“En este sector hay varias organizaciones o varias bandas que son materia de otras investigaciones de las cuales no puedo referirme”, concluyó.