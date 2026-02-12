Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

La tarde de este miércoles, un piloto español al mando de una aeronave que combatía incendios forestales para la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región del Maule, realizó un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones del aeródromo El Boldo, de la comuna de Cauquenes.

De acuerdo con la información compartida por la Municipalidad de Cauquenes, el piloto fue rescatado desde el interior del avión modelo AC-19 y llevado en una ambulancia hasta el Hospital de Cauquenes donde se analizó su estado de salud tras descender a tierra luego de un desperfecto mecánico en la nave.

Según la Conaf regional del Maule, el hecho no se produjo debido a un accidente y fue una acción controlada ante la falla de un motor producida en el aire.

El descenso se produjo fuera de la pista del aeródromo. Hasta el lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos y personal municipal para asistir en primera instancia al tripulante del avión.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informaron que un equipo de la sección de Investigación de Accidentes de Aviación se dirige hasta el lugar para la investigación respectiva.

“El piloto resultó ileso”, añadió la DGAC.