Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

En la madrugada de este miércoles, en la comuna de Santiago, se registró una balacera que dejó un fallecido y tres heridos.

Según información preliminar, las cuatro personas se encontraban compartiendo en la plaza Santa Ana, luego habría llegado un sujeto a atacarlos directamente.

Las cuatro víctimas son extranjeras y mayores de edad.

De acuerdo al teniente Patricio Andrade, oficial de ronda central, uno de los lesionados fue trasladado a la Posta Central, y “se encuentra en riesgo vital por una lesión baja del cuerpo”.