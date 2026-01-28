Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados
Las cuatro víctimas son extranjeras mayores de edad.
En la madrugada de este miércoles, en la comuna de Santiago, se registró una balacera que dejó un fallecido y tres heridos.
Según información preliminar, las cuatro personas se encontraban compartiendo en la plaza Santa Ana, luego habría llegado un sujeto a atacarlos directamente.
Las cuatro víctimas son extranjeras y mayores de edad.
De acuerdo al teniente Patricio Andrade, oficial de ronda central, uno de los lesionados fue trasladado a la Posta Central, y “se encuentra en riesgo vital por una lesión baja del cuerpo”.
