Balance vial de Fiestas Patrias: fallecidos en accidentes de tránsito aumentan a 17

Carabineros entregó nuevamente un balance del tránsito y de los fallecidos en accidentes viales durante estas Fiestas Patrias.

La coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras, informó que el flujo vehicular así como las cifras de accidentes y fallecidos se comparan con el año 2023, debido a que ese año contó con una cantidad de días feriados similar a la del actual. Para este 2025, el balance considera desde el miércoles 17 de septiembre hasta el domingo 21.

Hasta las 23.59 horas del viernes, los fallecidos en accidentes de tránsito eran 11 y se contabilizaron 305 siniestros viales. Sin embargo, esta cifra aumentó en las últimas horas. La coronel Sotelo informó que entre el miércoles 17 de septiembre y las 23.59 horas del sábado, los fallecidos aumentaron a 17 y los siniestros viales a 456.

Sin embargo, la oficial destacó que en comparación con 2023 hubo una disminución de un 10,5% en la cifra de fallecidos y de un 37,2% en los accidentes de tránsito. La principal causa es el exceso de velocidad, seguida por la conducción desatenta, la conducción en estado de ebriedad y la imprudencia de los peatones.

Se espera que durante esta jornada haya alta afluencia de vehículos en las carreteras. Hasta las 23.59 del sábado 368 mil vehículos han retornado a la Región Metropolitana.

Carabineros, además, informó que han realizado más de 68 mil controles vehiculares, en los que se ha infraccionado a 1.500 personas por superar los límites de velocidad. En los más de 19 mil exámenes realizados en colaboración con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), se ha detenido a 190 personas que conducían en estado de ebriedad, 90 bajo la influencia del alcohol y 50 bajo la influencia de las drogas.

“Queremos seguir llamando a la conciencia al autocuidado y a la responsabilidad. Nos quedan horas por llegar y necesitamos que la gente sea responsable en ese sentido. Tenemos personas que han perdido la vida durante este fin de semana. No queremos que esta cifra aumente, por eso que vamos a seguir trabajando”, llamó Sotelo.