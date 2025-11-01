Balance vial de fin de semana largo: accidentes de tránsito aumentan a 273 y se registran 11 fallecidos

Este sábado, Carabineros de Chile entregó un balance de tránsito por este fin de semana largo.

De acuerdo a las cifras, desde el jueves 30 al viernes 31 de octubre se han registrado 106 detenidos, 273 siniestros de tránsitos, 11 fallecidos y 164 lesionados.

Hasta este viernes se han controlado y fiscalizado 29.043 vehículos y se han practicado 6.801 exámenes.

Con ello, han registrado que 54 conductores se encontraban en estado de ebriedad, 21 bajos los efectos del alcohol y 30 bajos los efectos de drogas. También se constataron 1.022 infracciones de tránsito.

Más de 288 mil vehículos dejaron la RM

El teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, informó que al comparar con el año 2023 “que tiene similar cantidad de días, hemos podido establecer que ya hasta este momento han salido de la Región Metropolitana más de 288.000 vehículos por las distintas principales rutas que conectan la capital, siendo prioritariamente la Ruta 5 Sur la que presenta la mayor movilidad de los flujos, seguida también por las rutas que van hacia la costa, ya sea hasta la 68 y la 78″.

Agregó que “dentro del marco del análisis respecto de los datos señalados desde el 2023, comparativamente con lo que ha ocurrido desde este fin de semana largo del 2025, se ha apreciado una disminución respecto a los siniestros viales, con un 37% aproximadamente”.

Ahora bien, explicó que “ hay un aumento de un 37% , muy similar también al anterior, en las causas fatales . Son 11 las personas que han perdido la vida durante este fin de semana largo".

“Es importante tener en cuenta las causales por las cuales se generan estos siniestros viales con resultado de muerte. La principal causa es no estar atento a las condiciones del tránsito. Lo que hemos visto sobre todo con estos casos es que el peatón cruza por un lugar que no se encuentra habilitado. Cinco de los fallecidos fueron peatones”, sumó.