El Deportivo

Como en la era de Michael Jordan: la histórica racha de los Chicago Bulls en el arranque de la temporada NBA

Tras la victoria frente a los New York Knicks, el conjunto de Illinois alcanzó una marca que no ocurría hace casi tres décadas.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Los Chicago Bulls marchan con récord perfecto en la Conferencia Este.

Los Chicago Bulls se convirtieron en el equipo sensación de la Conferencia Este en el inicio de temporada en la NBA. En la jornada de este viernes, correspondiente a la primera fecha de la Copa NBA (competición que se celebra mientras se disputa la campaña regular), el conjunto de Illinois hizo respetar su localía en el United Center y se impuso por 135-125 a los New York Knicks, uno de los favoritos al título por ese lado del cuadro.

Con 32 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias del base australiano Josh Giddey, los Bulls tumbaron al elenco de la Gran Manzana y alcanzaron un récord de 5-0 para seguir siendo una de las tres franquicias que marchan con canasta perfecta hasta la fecha (los otros dos equipos son los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder).

Lo llamativo de esta buena racha es que se trata de un registro histórico para la franquicia, pues hace casi tres décadas que no iniciaban la temporada con aquellos números. Puntualmente, para encontrar un inicio tan prometedor como el actual, hay que viajar hasta el curso 1996-1997, cuando Michael Jordan reinaba en la NBA junto a Scottie Pippen y Dennis Rodman.

Con el ‘23′ como principal referente y figura de la liga, aquellos Bulls venían de ganar el cuarto anillo de su historia en la 95/96 y empezaron con un récord de 12 a 0 en una nueva gloriosa temporada que terminarían coronando con el quinto de sus seis campeonatos ganados.

Ahora, la ilusión se traspasa para este grupo de jugadores que quiere ir por todo en la Conferencia Este. Chicago, al mando del entrenador Billy Donovan, vuelve a enfrentarse a los Knicks este domingo, con la misión de seguir sumando victorias que los acerquen a los playoffs, una posición que no logran desde la campaña 2021-2022.

