Noel de La Torre se perfila como gran favorito para quedarse con el Iquique Pro

Miguel de La Torre está dando que hablar en La Punta, sector donde se está realizando el Iquique Pro, en Playa Cavancha. El chileno ha tenido una gran lectura del mar y un buen desempeño en la desafiante rompiente nortina.

Desde Maitencillo, se erigió ayer como el único representante nacional en las semifinales de la categoría juniors, tras conseguir el puntaje más alto del campeonato hasta el momento.

“Estoy súper contento de pasar y estar en los cuartos de final open y en la semifinal del Iquique Pro (juniors). Me acomoda mucho esta ola y la conozco, hay mucha motivación con mi hermano, (León), también de competir. Y bueno, a seguir muy concentrado para seguir avanzando”, señaló tras superar en una reñida disputa man to man al brasileño Valentín Neves.

Hoy, la olas en La Punta estuvieron en su máxima expresión y la disputa para pasar a los cuartos de final en la categoría open profesional fueron una batalla de alto nivel técnico. El maitencillano demostró su dominio y conocimiento de la ola logrando la hazaña de la jornada, imponiéndose como el único representante nacional clasificado.

“Se siente increíble tener un evento internacional en Iquique y en Chile. Sentí la vibra de los chilenos apoyándome y eso me sirvió mucho para pasar. Están muy buenas las olas en La Punta, son mis favoritas y me acomodaron demasiado. Es importante tener estos eventos como el Arica Pro Tour (fecha recién pasada también de la World Surf League), y ahora en El Iquique Pro, sirve para enfrentarnos a competidores de alto nivel”, señaló.

Para este fin de semana, se pronostican olas que podrían superar los tres metros de altura en La Punta, además de una alta concurrencia de público en playa Cavancha para apoyar a de La Torre.