“Él vino con la intención de matarme”: sujeto atacó a su expareja e incendió un cité en Estación Central

Cerca de las 7.00 horas voluntarios de Bomberos lograron controlar un incendio intencional al interior de un cité en la comuna de Estación Central, en calle Matucana 52.

Al menos seis carros fueron despachados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago ante el llamado por el incendio estructural.

El Ministerio de Transportes reportó que ante la labor de los equipos de emergencia el tránsito de vehículos fue suspendido por calle Matucana al sur desde avenida Portales y al norte desde la Alameda.

Siniestro intencional

De acuerdo al reporte preliminar de Carabineros, hay nueve personas afectadas por el siniestro causado intencionalmente por la expareja de una mujer que vivía en el inmueble. En marzo de este año se habían separado.

La policía uniformada indaga un femicidio frustrado.

El individuo llegó al lugar a eso de las 5.00 de la madrugada y agredió a la mujer que logró escapar con ayuda de una vecina. En el marco de la agresión el sujeto dio la llave del gas y esparció combustible líquido en el lugar. Los gritos alertaron a los vecinos que salieron a ver lo que ocurría. El hombre habría dicho que iba por sus pertenencias y procedió a prender fuego al cité. El atacante no habría abandonado el inmueble y se reportó el hallazgo de un cadáver al interior.

“La verdad no entiendo, no sé lo que le pasó, no sé sus motivos”, expresó la mujer atacada en conversación con la prensa tras lo ocurrido.

“Él vino con la intención de matarme. Me amenazó, me dijo que hasta acá hemos llegado, que este era el final”, agregó.

La víctima, todavía afectada por lo ocurrido, afirmó que no había ninguna denuncia previa de violencia de parte de su expareja.

De acuerdo al más reciente reporte del Servicio Nacional de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, al 08 de agosto de 2022, en Chile se registran 25 femicidios consumados y 87 femicidios frustrados.