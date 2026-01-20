SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Boric encabeza nueva reunión de coordinación por incendios forestales y lanza advertencia por agresiones a bomberos

    El Mandatario se trasladó este martes hasta La Región de La Araucanía para seguir monitoreando la emergencia.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric se trasladó la tarde de este martes hasta la Región de La Araucanía para encabezar una nueva reunión de coordinación por los incendios forestales que afectan al sur del país, incluidas además Biobío y Ñuble.

    El Mandatario se reunió con autoridades locales y nacionales en la Central de Operaciones Boldo 1 de Conaf, en Temuco. De esta manera, repitió lo realizado en las jornadas anteriores en las otras dos regiones afectadas.

    Tras la cita, el Jefe de Estado entregó una declaración en la que se refirió a los fallecidos a nivel nacional en los incendios, a la tarea de reconstrucción y a las próximas ayudas que se esperan desde el extranjero.

    La máxima autoridad fue especialmente duro al referirse a las agresiones en contra de voluntarios de Bomberos.

    “Los bomberos tiene criterios profesionales para establecer dónde hay que ir, por lo tanto, hay que dejarlos trabajar. Cualquier persona que agreda a bomberos va a sufrir la máxima severidad”, dijo

    Boric, además, fue consultado por personas detenidas por causar incendios. “En esta temporada en La Araucanía hay 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios”, dijo.

    Asimismo, explicó que las investigaciones involucran a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y recalcó: “Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, dijo.

    Y advirtió que algunos casos pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua, citando como ejemplo lo ocurrido con los imputados por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar.

