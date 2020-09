Briones, Blumel y Paris los ministros que generaron más conversación digital

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue el político que tuvo mayor volumen de conversación en el territorio político digital con 112.435 menciones, seguido por el titular de Salud, Enrique Paris, con 92.873 y el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con 66.806.

En tanto, la valoración positiva del gabinete fue de un 4%, siendo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien destaca con la mayor valoración positiva (16%).

Entre los principales tópicos abordados por los internautas al hablar sobre el gabinete lideran los conceptos de AFP y Hacienda. Mientras que el foco de comunicación de los ministros se mantiene en la pandemia.

Según el análisis de Matías Gómez, investigador y académico de la Escuela de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la UCEN, Ignacio Briones fue uno de los ministros con mayor relevancia pública durante el último mes, debido a la discusión del retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Se puede observar la nube de palabras con las cuales se conversa sobre Ignacio Briones y lo principal es su posición en contra con respecto al retiro de los fondos previsionales. Principalmente la población twittera que está en contra de los retiros de fondos, valoró positivamente las posiciones de Ignacio Briones, señalando que lo que él estaba haciendo era lo correcto”, comenta Gómez. Agrega que el titular de Hacienda puso el foco de discusión en torno a la clase media. “Briones es uno de los más valorados por el sector de la derecha”, enfatiza.

Además de Briones, también es mencionado el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris. “Es evidente que estos tres personajes aparezcan como lo más mencionados. Por una parte, el ministro Briones que está preocupado por coordinar acciones relevantes del gobierno. Briones y Blumel fueron figuras importantes en la discusión sobre el retiro de fondos previsionales. En tercer lugar, el ministro Paris en un contexto de pandemia, siendo uno de los actores más relevantes”, puntualiza.

La clave de interactuar en la red

Destaca también que el 91% de los twitteros conversan con los ministros de manera difusa, mientras que el 11% restante conversa directamente con las cuentas de los secretarios de Estado. “La discusión sobre estos ministros es partir de una opinión difusa, en los tres casos la discusión es sin conectar la cuenta directamente de cada uno de estos ministros, no los arrobaron. Pareciera que estos tres ministros a pesar de estar en la discusión pública, como los más relevantes no tienen una estrategia de comunicación efectiva dentro de estas redes sociales”, pormenoriza el académico.

¿Qué puede significar que los usuarios de redes sociales no etiqueten a los ministros? “Esto quiere decir que cualquier comunicado que emitan los ministros simplemente pasa por el lado de la discusión pública relevante, pareciera no ser un factor de incidencia dentro del debate público y la comunidad digital prefiere dar esa discusión sin tener que mencionarlo a ellos o ellas. La conexión con los ministros no es tan relevante. No hay nada que indique que hacer un arroba a un ministro tenga una consecuencia dentro del debate. Después de eso no es posible esperar una respuesta directa”, explica Gómez al respecto.

En palabras más simples, es más bien como si ellos estuvieran emitiendo en otro medio de comunicación, hablando a través de televisión o diario y no esperar respuesta de otro actor, transmitiendo un mensaje de manera unidireccional sin establecer un diálogo con otro. “Por eso interpretamos que escribir conversación sobre el gabinete sin establecer una conexión directa con ellos es una forma de no validarlos, no tomarlos en cuenta, porque esto se ha evidenciado con anterioridad”, revela el investigador de UCEN.

Para evidenciar el contraste en la interacción de los ministros, un ejemplo. La titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt emite 652 tweets durante julio, mientras que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno solo realizó 6 tweets. En tanto, la entonces ministra Secretaria General de Gobierno y actual titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar es la que más logra viralización de sus tweets, con 23.313 retweet. “Es porque es una de las personas que ha estado en la primera línea del gobierno, desde que asume el segundo mandato Sebastián Piñera. No es de extrañar que sus opiniones sean relevantes dentro de la esfera digital. Fue una de las principales que entró durante la contención de la pandemia. Últimamente ha tenido menos exposición en su nuevo cargo, pero eso no quiere decir que no siga teniendo un peso relevante dentro de las personas que apoyan al gobierno, que ocupan la esfera digital para darle el apoyo”, reflexiona Matías Gómez.

Evaluación del gabinete

El 34% de los usuarios tuvo una valoración negativa del gabinete en julio. El 4% fue positiva y un 62% neutra. Ignacio Briones generó un 16% de comentarios positivos en redes sociales; seguido de un 14% del titular de Justicia, Hernán Larraín. Por otra parte, Juan Carlos Jobet (88%), Alberto Espina (69%) y Gloria Hutt (77%) son los ministros con valoración más negativa en la red. De acuerdo a Gómez una explicación sería que no fueron actores tan relevantes dentro de la discusión política durante julio, como Briones, Blumel y Paris, por lo tanto, los mensajes que se emiten sobre ellos no son tantos en cantidad como en los otros ministros.

