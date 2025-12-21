SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    La última encuesta Plaza Pública, correspondiente a la tercera semana de diciembre, muestra un alto respaldo ciudadano al presidente electo, junto con un marcado optimismo sobre el futuro del país.

    Por 
    Roberto Martínez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un escenario de optimismo político y altas expectativas marca el inicio del ciclo del presidente electo José Antonio Kast, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de diciembre.

    El estudio muestra que un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, mientras que solo un 20% considera que al país le irá mal o muy mal.

    En paralelo, el optimismo respecto del futuro nacional alcanza un 61%, el nivel más alto registrado desde marzo de 2018.

    El respaldo ciudadano se explica, en buena medida, por las razones que llevaron a los votantes a inclinarse por Kast en la segunda vuelta presidencial. Según el sondeo, un 49% señala que votó por el republicano debido a su programa de gobierno, mientras que un 37% lo hizo para evitar el triunfo de Jeannette Jara y del Partido Comunista, y un 32% para impedir la continuidad del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    En cuanto a las promesas de campaña que más identifican a la ciudadanía con el presidente electo, el 60% de los consultados menciona el cierre de la frontera para terminar con la inmigración ilegal como la principal. Le siguen el ajuste fiscal para reducir el gasto del Estado en 6 mil millones de dólares (29%) y el crecimiento económico al 4%, junto con la generación de empleo (19%).

    La encuesta también profundiza en los atributos personales que la ciudadanía asocia al Mandatario electo. Un 70% considera que Kast tiene carácter, es claro y seguro en sus convicciones, un 65% destaca su autoridad y liderazgo, y un 63% cree que tiene la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleos.

    En el mismo tenor, para un 60% de los sondeados es una buena idea que el Presidente viva en el Palacio de La Moneda, frente a un 22% que lo considera una mala decisión.

    Asimismo, un 66% estima como positivo que durante el gobierno de Kast se recupere el rol de la Primera Dama, figura que perdió su estructura formal tras los cambios impulsados por el actual Ejecutivo.

    Este último punto se conecta directamente con el debate en torno al rol que ejercerá María Pía Adriasola, esposa del mandatario electo, quien ya ha manifestado su intención de ejercer el cargo sin revertir el traspaso de las fundaciones presidenciales realizado durante la administración Boric.

    En el entorno del presidente electo se trabaja en una fórmula administrativa -posiblemente vía decreto- que permita restituir un marco institucional para la Primera Dama, evitando que el rol quede reducido a una presencia meramente simbólica.

    Más sobre:José Antonio KastEncuesta CademPrimera DamaLa MonedaNacional

