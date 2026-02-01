Cadem: 81% está a favor de expulsar a todo inmigrante que haya ingresado de manera irregular

Este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la última semana de enero, la cual revela un escenario marcado por matices y contrastes en la mirada de la ciudadanía sobre la inmigración en Chile.

En la medición general, 24% de los encuestados cree que la llegada de inmigrantes extranjeros a Chile es buena, lo que representa un alza de 9 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025. No obstante, un 64% considera que es mala, cifra que cae 5 puntos.

El cambio más notorio se observa en el impacto económico. Un 35% estima que la inmigración es buena para la economía, un salto de 12 puntos, mientras que quienes la consideran negativa disminuyen 15 puntos, llegando a 58%, respecto del 73% que marcaba en abril de 2024.

En innovación y nuevas ideas, 43% la evalúa positivamente, frente a 47% que la ve como perjudicial. En cultura y arte, las opiniones se mantienen divididas, con 42% que cree que es buena y 47% que opina que es mala.

Sin embargo, la percepción sigue siendo marcadamente crítica en áreas sensibles. Un 67% considera que la inmigración es mala para las costumbres de los chilenos y 71% cree que afecta negativamente el empleo.

Endurecer la política migratoria

Pese al alza en las valoraciones positivas, la ciudadanía continúa inclinándose mayoritariamente por un enfoque restrictivo.

Un 79% cree que Chile debe poner más restricciones a la inmigración, mientras que solo 4% apoya una política de puertas abiertas y 14% opta por mantener el actual esquema.

Asimismo, 56% está de acuerdo con cerrar por completo las fronteras, cifra que, aunque sigue siendo mayoritaria, representa el nivel más bajo desde enero de 2024.

En cuanto a los mecanismos para un eventual cierre total, un 59% prefiere el despliegue de militares en la custodia fronteriza, seguido por 40% que opta por mayor tecnología, como drones y cámaras. Otras alternativas concitan menor respaldo: 33% aumentar recursos en pasos fronterizos, 26% minas antipersonales, 22% construir un muro y 11% una zanja.

Expulsiones y regularización

El sondeo también muestra amplios consensos en materia sancionatoria. En este sentido, un 81% está de acuerdo con expulsar a todo inmigrante que haya ingresado de manera irregular, situación que contrasta con la política impulsada por el presidente electo José Antonio Kast, quien en diciembre pasado aclaró en el debate de Archi que “no los voy a echar, los vamos a invitar (a que se vayan)”, enfatizando en su plan de “salidas voluntarias”.

De igual modo, un 74% respalda una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal, y 63% considera que los inmigrantes limitan las posibilidades de empleo de los chilenos.

No obstante, aparece un enfoque más pragmático frente a la regularización. Un 61% está de acuerdo con regularizar a inmigrantes en situación irregular si demuestran tener un empleo formal, mientras que 43% apoya la regularización de quienes tienen hijos nacidos en Chile, aunque en este último caso 49% se manifiesta en desacuerdo.

Por otra parte, la encuesta muestra un clima de expectativa positiva respecto del nuevo ciclo político. Un 57% de los consultados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que 67% evalúa positivamente su gira por Centroamérica y el Caribe.

En ese marco, 38% considera que su reunión más relevante fue con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, seguida por el encuentro con Lula da Silva (27%).