SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    Tras la fatal agresión cometida por un alumno, el alcalde Eliecer Chamorro se mostró disponible para instalar pórticos detectores de metales en los recintos educacionales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Instituto Obispo Lezaeta, en Calama Francisco Javier Corvalan Ortega

    La Municipalidad de Calama, ciudad donde ocurrió el fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó a una inspectora de 59 años muerta y otras cuatro personas heridas, decretó duelo por tres días para generar un especio de “reflexión”.

    La tragedia ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando un estudiante de 18 años ingresó el establecimiento y atacó con un arma cortopunzante a parte de la comunidad escolar.

    El sujeto fue detenido y traslado hasta la Comisaría de Calama.

    Debido a lo anterior, desde la casa edilicia, decretaron duelo comunal para este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 “en señal de reflexión por el lamentable suceso ocurrido el día de hoy”, agrega el decreto firmado por el alcalde Eliecer Chamorro.

    Con la medida, se ordenó la suspensión de actos y ceremonias municipales que revistan carácter de festejo, mientras dure la medida.

    Asimismo, el jefe comunal solicitó la suspensión de clases durante la próxima semana, aunque precisa que debería ser una decisión que adopte la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, ya que el establecimiento depende del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

    En conversación con CNN Chile, Chamorro confirmó que la medida fue aceptada por la autoridad local en dicho establecimiento, para “tener jornadas de reflexión y que la comunidad educativa genere mayor conciencia y que los protocolos que están depositados en los SLEP se puedan reactivar con más fuerza en los mecanismos establecidos”.

    También solicitó la rápida implementación de detectores de metales en establecimientos educacionales.

    Estamos a disposición para implementar un detector de metales en todos los establecimientos de la Provincia El Loa, para que sea una medida de revisión con portones eléctricos para identificar los tipos de elementos que en esta oportunidad generó una tragedia humana, donde se ven varias familias afectadas”, agregó Chamorro.

    “Hay que establecer una ley que responsabiliza a las familias civil y penalmente, con respecto al comportamiento de los hijos dentro de los recintos educacionales. Las familias tienen que revisar las mochilas de sus hijos, tienen que ver el estado anímico de ellos, cómo reaccionan en su familia, cómo reaccionan a las escuelas, etcétera. Y ello implica también una responsabilidad de la familia y el entorno”, argumentó el alcalde.

    Más sobre:CalamaInstituto Obispo Silva LezaetaInspectoraEliecer ChamorroDetectores de metalesSuspensión de clasesduelo comunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama

    Parisi afirma que “es mentira que todos están pagando el ajuste” y pide al Gobierno rebajar el impuesto a los combustibles

    Lo más leído

    1.
    Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

    Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

    2.
    “Es mentira que no había plata”: Parisi arremete contra Kast ante alza histórica en combustibles

    “Es mentira que no había plata”: Parisi arremete contra Kast ante alza histórica en combustibles

    3.
    Solo con Brasil y México: ONU oficializa candidatura de la expresidenta Bachelet con el retiro del respaldo de Chile

    Solo con Brasil y México: ONU oficializa candidatura de la expresidenta Bachelet con el retiro del respaldo de Chile

    4.
    Constructora San Sebastián propone revisión independiente y defiende su trabajo en la reconstrucción de Valparaíso tras denuncia del Minvu

    Constructora San Sebastián propone revisión independiente y defiende su trabajo en la reconstrucción de Valparaíso tras denuncia del Minvu

    5.
    Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

    Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos
    Chile

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

    Video en YouTube y posteo en Instagram: las huellas digitales del fatal ataque en colegio de Calama

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos
    Negocios

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia
    Tendencias

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”
    El Deportivo

    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”

    En vivo: Argentina de Lionel Messi enfrenta a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Con un penal en el final: la Uruguay de Marcelo Bielsa le roba un empate a Inglaterra en Wembley

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”
    Cultura y entretención

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel
    Mundo

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Witkoff confía en que EE.UU. e Irán se reúnan “esta semana” para negociar una salida al conflicto

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha