Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

La Municipalidad de Calama, ciudad donde ocurrió el fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó a una inspectora de 59 años muerta y otras cuatro personas heridas, decretó duelo por tres días para generar un especio de “reflexión”.

La tragedia ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando un estudiante de 18 años ingresó el establecimiento y atacó con un arma cortopunzante a parte de la comunidad escolar.

El sujeto fue detenido y traslado hasta la Comisaría de Calama.

Debido a lo anterior, desde la casa edilicia, decretaron duelo comunal para este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 “en señal de reflexión por el lamentable suceso ocurrido el día de hoy”, agrega el decreto firmado por el alcalde Eliecer Chamorro.

Con la medida, se ordenó la suspensión de actos y ceremonias municipales que revistan carácter de festejo, mientras dure la medida.

Asimismo, el jefe comunal solicitó la suspensión de clases durante la próxima semana, aunque precisa que debería ser una decisión que adopte la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, ya que el establecimiento depende del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

En conversación con CNN Chile, Chamorro confirmó que la medida fue aceptada por la autoridad local en dicho establecimiento, para “tener jornadas de reflexión y que la comunidad educativa genere mayor conciencia y que los protocolos que están depositados en los SLEP se puedan reactivar con más fuerza en los mecanismos establecidos”.

También solicitó la rápida implementación de detectores de metales en establecimientos educacionales.

“Estamos a disposición para implementar un detector de metales en todos los establecimientos de la Provincia El Loa, para que sea una medida de revisión con portones eléctricos para identificar los tipos de elementos que en esta oportunidad generó una tragedia humana, donde se ven varias familias afectadas”, agregó Chamorro.

“Hay que establecer una ley que responsabiliza a las familias civil y penalmente, con respecto al comportamiento de los hijos dentro de los recintos educacionales. Las familias tienen que revisar las mochilas de sus hijos, tienen que ver el estado anímico de ellos, cómo reaccionan en su familia, cómo reaccionan a las escuelas, etcétera. Y ello implica también una responsabilidad de la familia y el entorno”, argumentó el alcalde.