Camión se incendia en plena autopista en La Cisterna: habría fallado el motor

Un camión se incendió en plena autopista en la Ruta 5, en la comuna de La Cisterna.

El hecho ocurrió pasadas las 9.00 de la mañana de este viernes, en la pista con dirección al norte, a la altura de Av. Lo Ovalle.

Según explicó el capitán Javier Valdés, de la 12 comisaría San Miguel, el conductor del vehículo informó que el fuego “habría comenzado a la altura del motor, siniestrando de manera completa tanto la cabina como el mismo motor en sí ”.

Preliminarmente, se sostiene la hipótesis de que el fuego “podría haber sido producto de una falla eléctrica directamente del sector de las baterías”.

Bomberos llegó hasta el lugar y pudo controlar la emergencia, donde afortunadamente no hay personas lesionadas, puesto que el conductor logró escapar del camión antes que fuera consumido por las llamas.

De momento, la pista que va en dirección al norte se encuentra cerrada, a la espera que el camión sea retirado.