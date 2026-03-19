Camión se incendió en plena Ruta 78: emergencia obligó a suspender el tránsito
La emergencia se produjo a la altura del kilómetro 18, en el sector de Padre Hurtado.
Un camión se incendió durante la mañana de este jueves en plena Ruta 78, rumbo a Santiago.
Los hechos, se registraron pasadas las 10:00 de la mañana a la altura del kilómetro 18, en el sector de Padre Hurtado, próximo a Rinconada de Maipú, según dio a conocer Transporte Informa de la Región Metropolitana.
A raíz del hecho es que se debió interrumpir el tránsito mientras personal de emergencia trabajaba en el lugar. Posteriormente se habilitó una de las pistas de la ruta.
Por el momento se desconocen las causas que habrían originado el hecho.
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