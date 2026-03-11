Carabinero en riesgo vital tras recibir un disparo en Puerto Varas

Un funcionario de Carabineros se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en Puerto Varas en la Región de los Lagos.

El funcionario fue identificado como Javier Figueroa Manquemilla, quien fue atacado al realizar una fiscalización a unas personas que se encontraban bebiendo.

Según sostuvo el ministro de Seguridad, Luis Cordero el funcionario “recibió un disparo, que en estos momentos lo tiene con riesgo vital. Yo le he comunicado al Presidente de esta situación, él se encuentra con su familia en estos momentos, en el establecimiento hospitalario”, añadiendo que se encuentran desplegados todos los medios con el fin de identificar al o los atacante.

“Hasta ahora su situación es de riesgo vital, está muy grave, y nosotros vamos a mantener el monitoreo permanente sobre ello”, añadió el ministro.

Cordero además abordó que esto ocurra en el día del cambio de mando, apuntando que “tiene que ver, entre otras cosas, con la continuidad de la función pública, un procedimiento policial que alguien podría considerar regular, terminando en situación de riesgo vital para un funcionario, y esto tiene que ver con la continuidad estatal, este es el cambio de mando, pero el Estado no se detiene, las instituciones permanentes de la República siguen funcionando”.