Cargo que dejó Trinidad Steinert en enero: cierra con 13 postulantes concurso para fiscal regional de Tarapacá

La Corte de Apelaciones de Iquique cerró con 13 postulantes el concurso público para el cargo de fiscal regional de Tarapacá.

El listado en orden alfabético es el siguiente:

Cristóbal Platero Troncoso

Elio Segovia Olave

Gonzalo Valenzuela Calderón

Guillermo Arriaza Valenzuela

Hardy Torres López

Juan Zepeda Elgarrista

Julio Sánchez Meza

Karem Gómez Amigo

Marcos Flores Flores

Patricia González Zenteno

Paula Arancibia Rob

Tania Sironvalle Sosa

Virginia Aravena Hormazábal

Tras el cierre del concurso, el Pleno de la Corte de Apelaciones revisará los antecedentes, verificando que cumplan con los requisitos exigidos.

Luego, fijará una fecha para la realización de la audiencia pública en la que los postulantes presentarán sus propuestas para ejercer el cargo, la que será informada en su oportunidad, indicaron.

El pasado 23 de enero, el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, nombró al persecutor de Iquique Juan Valdés Jeria como fiscal regional suplente de Tarapacá, mientras se resuelve el procedimiento de nombramiento del titular.

El 20 de enero, se hizo efectiva la renuncia de Trinidad Steinert.

Steinert, que había asumido en febrero de 2024 y cuyo periodo en el cargo debía extenderse por otros seis años, dejó la entidad persecutora para ser la ministra de Seguridad Pública en el futuro gobierno de José Antonio Kast.