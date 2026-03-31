Caso Bruma: Corte de Apelaciones mantiene medidas cautelares de tripulantes del Cobra

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó este martes las medidas cautelares decretadas para los tres tripulantes del pesquero Cobra formalizados por cuasidelito de homicidio, en relación con la muerte de los siete pescadores artesanales de la lancha Bruma.

La audiencia tenía como objetivo revisar diversas peticiones de los abogados de la causa que apuntaban a rebajar o aumentar las medidas cautelares de Roberto Mansilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, tripulantes del pesquero industrial Cobra, quienes fueron formalizados por cuasidelito de homicidio múltiple.

Anteriormente, se les había decretado arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de comunicarse entre los imputados. Medidas que el tribunal de alzada decidió mantener.

La Corte argumentó que “con respecto a la necesidad de cautela, estos fueron formalizados por siete cuasidelitos de homicidio por infracción de reglamento. Las medidas cautelares ya dictadas son suficientes para asegurar su participación en el procedimiento”.

Por su parte, a la persona jurídica de Blumar se le mantuvo sin medidas a pesar de la petición de Fiscalía de buscar la designación de un interventor en la empresa dueña de la embarcación Cobra.

El abogado defensor, Alejandro Espinoza, señaló que “ha quedado demostrado que las medidas adoptadas por la empresa son adecuadas y esta resolución además confirma el fallo del juez de garantía que rechazó imponer medidas cautelares contra la compañía solicitadas por el Ministerio Público”.