SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Caso Bruma: defensa presenta dos nuevos peritajes que exculparían del choque a tripulantes del Cobra

    El Ministerio Público solicitó suspender la audiencia para poder revisar los antecedentes expuestos en la jornada por la defensa, los cuales no estaban en su poder. La formalización se retomará este viernes.

    Por 
    Tomás Gómez

    Un informe en derecho y dos nuevos peritajes realizados por expertos de la Universidad Austral y otros particulares fueron las evidencias que presentó el abogado defensor de los tripulantes de la embarcación Cobra, Alejandro Espinoza, en la segunda jornada de formalización por la colisión que acabó con la vida de siete personas en la lancha Bruma.

    Los nuevos antecedentes fueron clave para que la defensa presentara sus alegaciones a lo expuesto ayer por el Ministerio Público, el que acusó a Roberto Mansilla, Jaime Sandoval y Luis Macaya del delito de homicidio culposo, así como a la empresa Blumar S.A. por un delito económico debido a falencias en sus protocolos ante una posible colisión.

    La argumentación de Espinoza se centró en demostrar el poco margen de acción que habrían tenido los tripulantes del Cobra al momento del choque y la responsabilidad de quienes se encontraban en el Bruma.

    Para esto, el abogado citó los dos nuevos peritajes y el informe en derecho. Estos acreditarían no solo que la lancha no pudo haber sido vista por el radar del Cobra, sino que, al momento de la colisión, “resultaba imposible” que la embarcación no hubiera sido observada “por un vigía situado en la Bruma”.

    Como consecuencia de esto último, el defensor concluyó que solo hay dos teorías que pudieron haber ocurrido en la lancha esa madrugada del 30 de marzo: “La primera es que no advirtieron al Cobra por no existir personal de guardia atento a la vigilancia visual de otras naves y con vigilancia sobre el radar con que contaba Bruma. (La segunda) si se sostiene que tenían vigilancia, necesariamente advirtieron al Cobra y la posibilidad de colisionar, pero no ejecutaron ninguna acción para evitar el abordaje”.

    El abogado acompañó a los peritajes expuestos en la audiencia con un informe en derecho realizado por el académico Héctor Hernández. El penalista concluyó que “Bruma no fue detectada ni por el radar ni visualmente por otras embarcaciones que estuvieron cerca de ella la noche de los hechos. Lo reconocen las propias resoluciones del procedimiento administrativo, que se permiten a afirmar en condicional que los medios de vigilancia correctamente desplegados podrían haber evitado la colisión entre ambas naves y sus graves consecuencias. Como se ha dicho, no es seguro que un uso impecable de tales medios hubiera detectado la lancha motor Bruma”, mencionó Espinoza.

    Asimismo, siguiendo con la presunta responsabilidad de quienes se encontraban en la lancha, el defensor sostuvo que “esta embarcación, de escasa borda y de madera, que por su materialidad era altamente probable que no fuere detectada visualmente ni en los radares ni visualmente por buques mercantes y pesqueros de altamar, incumplió su obligación de informar a la autoridad marítima su posición de fondeo”.

    Junto a esto, Espinoza citó al fiscal marítimo que revisó el caso, quien sostuvo que “la lancha Bruma estaba fondeada en un lugar de alto tráfico, quedando expuesta a un riesgo elevado”.

    Por otro lado, la defensa de Blumar S.A. también se encargó de desacreditar los cargos que la Fiscalía sostiene en contra de la empresa. Espinoza afirmó que la firma sufrió “un escrutinio que probablemente ninguna compañía en nuestra historia ha tenido que atravesar. Se nos ha revisado absolutamente todo”.

    Igualmente, aseguró que “el Ministerio Público ha conducido esta investigación bajo una premisa: las deficiencias en el modelo de prevención de delito o defectos de un modelo de prevención de delito constituyen, a juicio del Ministerio Público, equivocadamente una infracción per se. No hay ninguna norma vigente en nuestro país que regule o sancione aquello”.

    La respuesta de Fiscalía

    Tras el término de la exposición de Espinoza, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitó la palabra al juez de Garantía de Coronel Jorge Henríquez. La persecutora expuso que desde el Ministerio Público no tenían conocimiento de la evidencia mostrada en la jornada por la defensa.

    “Para nosotros es una absoluta novedad la presencia de estos tres elementos. Lo que pide el Ministerio Público es acceder a los antecedentes y luego tiempo para poder estudiarlos como corresponde”, dijo Cartagena.

    La fiscal puso énfasis en la necesidad de acceder al contenido completo de estos nuevos antecedentes para preparar su réplica. Junto a esto, cuestionó cuándo se realizó el citado informe en derecho.

    “Por ejemplo, el informe en derecho se refiere a la formalización del Ministerio Público. La formalización se hizo ayer. ¿Tenemos que entender que entre ayer y hoy el profesor Héctor Hernández evacuó el informe en derecho? ¿O el informe en derecho lo hizo en relación a lo que se creyó por la defensa que nosotros íbamos a decir?”, sostuvo Cartagena.

    Ante el reclamo, secundado por los querellantes de la causa, la defensa entregó los nuevos antecedentes al Ministerio Público y el juez Henríquez accedió a suspender la formalización, la cual se retomará este viernes a las 8.30 de la mañana.

    Según lo expresado por el magistrado, esta debiera ser la última jornada antes de que este resuelva la medida cautelar en contra de los tres imputados.

    Más sobre:BrumaCobraMinisterio PúblicoFiscalíaRegión del Biobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Contraloría confirma atención preferente a madre de exministra Aguilera

    Seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana elevan presión a primera semana de ministra Steinert

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.

    Luciano Cruz-Coke asume presidencia de Evópoli tras designación de Santa Cruz como embajador ante la OCDE

    Lo más leído

    1.
    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    2.
    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    3.
    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    4.
    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    5.
    Senado aprueba de manera unánime proyecto que busca aumentar sanciones a evasores de pago en el transporte público

    Senado aprueba de manera unánime proyecto que busca aumentar sanciones a evasores de pago en el transporte público

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal
    Chile

    Ministerios definen criterios para recorte del 3% de presupuesto: ajuste parte con viajes, viáticos y personal

    Contraloría confirma atención preferente a madre de exministra Aguilera

    Seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana elevan presión a primera semana de ministra Steinert

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes
    Negocios

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    Tráfico aéreo vuelve a caer en febrero a pesar del crecimiento de 4,5% de pasajeros internacionales

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.
    Tendencias

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Copa Libertadores: mientras Coquimbo Unido sale airoso, la UC no tiene suerte y cae en el grupo más difícil
    El Deportivo

    Copa Libertadores: mientras Coquimbo Unido sale airoso, la UC no tiene suerte y cae en el grupo más difícil

    Alejandro Tabilo se estrena en el Masters 1000 de Miami con una holgada victoria ante Francisco Comesaña

    Repasa el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y mira con quién jugarán los equipos chileno

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
    Cultura y entretención

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Bob Iger: el histórico CEO de Disney que deja la compañía entre turbulencias, negocios millonarios y huellas culturales

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.
    Mundo

    La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EE.UU.

    Conflicto en Medio Oriente escala con ataques a campos gasíferos mientras el Pentágono pide US$ 200 mil millones adicionales

    Netanyahu niega estar tras decisión de Trump de atacar Irán: “¿Alguien realmente cree que le puede decir qué hacer?”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal