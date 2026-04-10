Caso Julia Chuñil: fiscal revela que se encontraron restos humanos y están siendo periciados

En el Juzgado de Garantía de Los Lagos se lleva a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de los tres imputados en la desaparición y posible homicidio de Julia Chuñil.

En la instancia, la Fiscalía contestó a los argumentos de la defensa que busca revertir la prisión preventiva en contra de Javier Troncoso y el arresto domiciliario total contra Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, que están imputados por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

Dentro de los antecedentes entregados, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, reveló una nueva información, afirmando que se encontró una bolsa con más de 60 restos óseos en el rastreo realizado a unos 50 metros de su casa, en el sector Huichaco.

“Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado, ya puesto en conocimiento de la defensa, da cuenta de que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano ”, anunció la persecutora.

“La muestra ósea analizada presenta un 100 por ciento de correspondencia con ADN humano. Esto significa que todo el material genético detectado en esa muestra pertenece a humano, sin mezcla relevante con otras especies”, explicó la fiscal Esquivel.

Añadiendo que “ este resto humano se encuentra actualmente en proceso de identificación, al igual que el resto del material boceto. Y aun cuando nos encontremos en esta etapa preliminar, señoría, la sola constatación científica de la existencia de restos humanos en el sitio directamente vinculado a los hechos constituye un antecedente de especial gravedad”.

La audiencia se está desarrollando a esta hora en el Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos; la defensa presentó sus argumentos cuestionando la credibilidad de los testigos reservados, los peritajes forenses y la falta de pruebas materiales.