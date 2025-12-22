Caso Monumental: Tribunal decreta arresto domiciliario total para dos carabineros por muerte de hinchas de Colo-Colo

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el sargento Luis Rojo Salazar y el capitán Williams Enrique Troncoso por su vinculación en el marco del caso que indaga la muerte de Martina Pérez y Mylan Liempi, jóvenes hinchas de Colo-Colo que fallecieron tras un atropello ocurrido en las afueras del Estadio Monumental.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, informes periciales del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del Servicio Médico Legal y declaraciones de testigos, coinciden en que ambos jóvenes fueron atropellados, lo que provocó su fallecimiento. Estos elementos sostienen la tesis de una posible responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Desde el tribunal dieron por acreditados los delitos por los que los formalizó la Fiscalía Metropolitana Oriente: apremios ilegítimos con resultado de homicidio. Sin embargo, a juicio del juzgado, los funcionarios policiales han participado en la investigación al presentarse voluntariamente a la reconstitución de escena, han ido a declarar a la Fiscalía y se presentaron a la audiencia de formalización.

Junto a eso, se reconoció a ambos su irreprochable conducta anterior. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y se otorgó arresto domiciliario total y arraigo nacional, además de 120 días de plazo de investigación.

El fiscal de Análisis Criminal Oriente, Jorge Reyes, señaló que “es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes, pero al menos estamos tranquilos con el trabajo que se ha realizado”.