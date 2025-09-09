SUSCRÍBETE
Nacional

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

Respecto al consolidado sobre funcionarios que salieron del país estando con permiso de salud, se contabilizan 52 casos de destituciones y 642 términos de contrato.

José Navarrete 
José Navarrete
Tramitar una licencia médica: Esto debes saber para evitar problemas en el pago por Incapacidad Laboral.

La Contraloría General de la República informó que hasta el viernes 5 de septiembre, se han iniciado 8.301 sumarios derivados de los cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) que se han emitido desde mayo respecto al uso irregular de licencias médicas por parte de servidores públicos.

De acuerdo a un comunicado del organismo, la cifra está dada por la revisión al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría.

El SIAD permite verificar que los servicios inicien, terminen, y envíen a control de legalidad los procedimientos disciplinarios que instruyan en virtud de lo ordenado por el ente fiscalizador.

Los consolidados se refieren a la eventual salida al extranjero de funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica; personal de la Salud que asistió partos estando con permiso por enfermedad; licencias médicas otorgadas por facultativos sujetos a investigaciones penales; salidas fuera del país por parte de funcionarios de Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería mientras estaban con permiso médico; y funcionarios que habrían asistido a casinos de juego estando con reposo.

La revisión a dicha plataforma considera la información que las propias entidades deben ingresar. De las 2.104 entidades que presentaron casos, 1.214 de ellas ya informaron el avance de los procedimientos.

De los 8.301 procedimientos iniciados, 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros sectores.

Respecto al consolidado sobre funcionarios que salieron del país estando con licencia y que da origen a estas fiscalizaciones, hasta el viernes 5 de septiembre, las entidades informaron que en 969 casos ya se aplicaron medidas disciplinarias al personal. De ellos, 52 casos corresponden a destituciones, en 642 se sancionó con el término del contrato, cuatro son suspensiones, nueve multas, 120 casos fueron terminados con otro tipo de sanciones, 141 fueron sobreseídos, y una persona fue absuelta.

