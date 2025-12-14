Cierran Paso Fronterizo Los Libertadores por sistema frontal
Según fue informado el cierre responde a "inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera".
Desde la Delegación Presidencial Provincial anunciaron el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Fronterizo Los Libertadores) a partir de este domingo 14 de diciembre, debido a un sistema frontal que podría afectar a la ruta.
Según dieron a conocer a través de un comunicado el cierre, que afecta a todo tipo de vehículos iniciará a partir de las 10:00 horas, cuando se cerrarán las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina.
Posteriormente, el Tunel Internacional cerrará a las 12:00 horas.
De acuerdo a lo que detallan el cierre responde a un sistema frontal que podría afectar la transitabilidad de la ruta.
“En virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos”, señalaron.
