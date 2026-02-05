Cinco sujetos detenidos por venta ilegal de medicamentos: incautaron 9 mil dosis en la región Metropolitana

Durante la mañana de este jueves, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de cinco sujetos detenidos el pasado miércoles por funcionarios de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una fiscalización a extranjeros en el centro de Santiago, donde incautaron 9.276 dosis de medicamentos ilegales.

El comisario de la jefatura nacional de la unidad especializada, Mario Pazos, detalló que “se logró la detención, en situación de flagrancia por los delitos contra la salud pública e infracción Ley 20.000, de cinco extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban bajo condición migratoria irregular”.

En el operativo, llevado a cabo entre Paseo Ahumada y la calle San Antonio, se incautaron más de 9 mil fármacos ilegales “avaluados en 9 millones”, celulares y dinero en efectivo de los sujetos.

En paralelo al operativo, se controlaron a 46 personas, de las cuales ocho habían ingresado al territorio nacional por paso no habilitado. Posteriormente, fueron denunciadas a la autoridad correspondiente y dispuestos al Tribunal de Garantía.