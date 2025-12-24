Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad
El almirante Fernando Cabrera llegó hasta la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío, para compartir con los funcionarios desplegados a raíz del estado de emergencia.
Hasta la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío, llegó el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera. El máximo cargo de la institución llegó hasta el puesto de mando de dicha zona, donde tienen su base los funcionarios desplegados por la Armada en la Macrozona Sur.
La visita de Cabrera, la cual era sorpresa, tenía como principal objetivo saludar y compartir con los infantes de marina y marinos que están en esa zona por motivo del estado de emergencia, que busca reducir los incidentes y la inseguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía.
El almirante llegó hasta la base acompañado por su esposa, quien también compartió con los funcionarios que se mantienen en ese lugar. La visita de Cabrera tenía como objetivo, también, entregar cartas de familiares de quienes están trabajando en la zona, así como también poder disfrutar de galletas navideñas hechas por los funcionarios.
En la visita en vísperas de la Navidad, Cabrera también agradeció y destacó la labor de los infantes y marinos. “La Armada, yo como su comandante en jefe y sus familias estamos tremendamente orgullosos y agradecidos por su trabajo acá, en terreno, realizando una labor de servicio permanente a Chile”, afirmó el almirante.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.