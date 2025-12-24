SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    El almirante Fernando Cabrera llegó hasta la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío, para compartir con los funcionarios desplegados a raíz del estado de emergencia.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Hasta la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío, llegó el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera. El máximo cargo de la institución llegó hasta el puesto de mando de dicha zona, donde tienen su base los funcionarios desplegados por la Armada en la Macrozona Sur.

    La visita de Cabrera, la cual era sorpresa, tenía como principal objetivo saludar y compartir con los infantes de marina y marinos que están en esa zona por motivo del estado de emergencia, que busca reducir los incidentes y la inseguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía.

    Fernando Cabrera - Comandante en Jefe de la Armada. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El almirante llegó hasta la base acompañado por su esposa, quien también compartió con los funcionarios que se mantienen en ese lugar. La visita de Cabrera tenía como objetivo, también, entregar cartas de familiares de quienes están trabajando en la zona, así como también poder disfrutar de galletas navideñas hechas por los funcionarios.

    En la visita en vísperas de la Navidad, Cabrera también agradeció y destacó la labor de los infantes y marinos. “La Armada, yo como su comandante en jefe y sus familias estamos tremendamente orgullosos y agradecidos por su trabajo acá, en terreno, realizando una labor de servicio permanente a Chile”, afirmó el almirante.

