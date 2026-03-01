SUSCRÍBETE
    Nacional

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas

    Diversas compañías de Bomberos de la Región Metropolitana se desplegaron en apoyo ante la rápida expansión de las llamas.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un amplio despliegue en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, ha movilizado a un amplio contingente de voluntarios de Bomberos debido a un incendio de rápida propagación que se generó en un basural ubicado en la intersección de Avenida 3 Poniente con Aguada Sur.

    Según la información preliminar entregada por equipos de emergencia, el siniestro afecta pastizales y desechos acumulados, lo que ha favorecido una expansión acelerada de las llamas, generando preocupación por la posible propagación hacia viviendas cercanas.

    Debido a la magnitud del evento, voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana acudieron al lugar en apoyo para reforzar las labores de control.

    Registros difundidos en redes sociales muestran llamas de gran altura y una densa columna de humo, además de acumulación de basura, un factor que podría estar actuando como combustible adicional. Asimismo, testigos reportan que el fuego se encontraría cercanos a inmuebles del sector.

    Bomberos trabajan con múltiples compañías y unidades especializadas, enfocando sus esfuerzos en contener el avance del fuego, proteger sectores habitados y evitar nuevos focos producto del viento y del material combustible presente en el basural. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas lesionadas, ni evacuaciones confirmadas.

    Más sobre:IncendioMaipúBasuralBomberosNacional

