Comisión de Salud del Senado pide declarar alerta sanitaria por cáncer y condiciona aprobación de partida presupuestaria

Por unanimidad, la comisión del Salud del Senado decidió esta tarde solicitar al gobierno del Presidente Gabriel que declare alerta sanitaria por cáncer, tras acusar una falta de acceso a tratamientos oportunos y adecuados para quienes padecen esta enfermedad, y afirmaron que no apoyarán ninguna partida presupuestaria de salud de no adoptarse esta medida.

Esto, luego de una iniciativa de la sociedad civil #AlertaCáncerChile presentada ante la comisión parlamentaria, desde donde relevaron que desde el inicio de la pandemia de Covid-19 las listas de espera GES para pacientes con cáncer en Chile, “han experimentado un alarmante aumento, llegando a quintuplicarse, de acuerdo con el Ministerio de Salud”. Asimismo, según datos de la Comisión Nacional del Cáncer, “cada hora fallecen en el país tres personas debido a esta enfermedad, y al menos una de ellas muere por falta de acceso a tratamiento”.

Tras la votación, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), detalló que “el cáncer constituye la primera causa de muerte en el país, un hecho de más de 27 mil personas que están muriendo anualmente en nuestro país por este flagelo, más de 86 mil hospitalizaciones al año”.

“Estamos en un punto crítico, y frente a eso debe haber medidas críticas”, enfatizó el parlamentario.

En este sentido, destacó que la declaración de una alerta sanitaria “significa facultades extraordinarias que se les da, desde el Presidente de la República, a la cartera de Salud para que se otorguen financiamientos, trabajos extraordinarios, contratación de personal, acortamiento de listas de espera, entrega de prestaciones quirúrgicas y médicas, como radioterapia y quimioterapia, que son esenciales para el rescate de personas con cáncer”.

Partida presupuestaria

Ante esta realidad, los parlamentarios expresaron que condicionarán su apoyo al presupuesto de Salud a la aprobación de esta iniciativa.

“Los miembros de esta comisión hemos concordado no aprobar ninguna partida presupuestaria próxima en salud, de no mediar la aceptación de esta medida”, indicó el senador Castro

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), señaló que “estamos hablando de más de 17 mil garantías incumplidas por cáncer, 15 mil por aquellas que tienen garantía de oportunidad y otras 2 mil que carecen de aquello. Queremos decirle firme y claro al Ministro de Hacienda (Mario Marcel) que no vamos a aprobar el presupuesto de salud mientras no exista alerta sanitaria para el cáncer. La principal causa de muerte del país, tres personas por hora, eso habla de una incapacidad del Estado”.

La iniciativa fue apoyada por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), quien indicó que desde la instancia que preside se sumarán a esta medida de presión.

“Ya desde la comisión de Salud hemos recabado el acuerdo para no aprobar la partida presupuestaria de salud si no se reintegran a los 6.300 trabajadores (a honorarios que el gobierno anunció que serán desvinculados luego de apoyar en la pandemia de Covid-19), que no nos podemos dar el lujo de perder en este momento, y vamos a recabar en la próxima sesión el acuerdo para sumar también esta misma postura en la declaración a la alerta sanitaria (por cáncer)”, destacó.