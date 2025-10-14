Comisión de Seguridad culmina votación del proyecto de seguridad municipal

Durante la jornada de este martes la comisión de Seguridad del Senado culminó de votar las indicaciones al proyecto de ley de Seguridad Municipal, quedando ad portas de su despacho a la sala.

Aunque la votación ya culminó, la comisión acordó realizar una última sesión de revisión para verificar la redacción final y coherencia en las normas de cara a su tramitación a la sala.

El presidente de la comisión, José Miguel Durana, señaló tras la sesión de la comisión que “este es un proyecto altamente demandado por los alcaldes, porque en primer lugar, frente a una demanda de ciudadanos, ellos habían asumido esta responsabilidad sin un piso legal”.

Según agregó, “hoy día estamos mandatando para que ellos puedan tener una estructura que satisfaga obviamente las necesidades de la población y puedan, en virtud de la ley, entregar todos los elementos y herramientas de protección frente a la situación que hoy vivimos como país”.

En la misma línea, el senador se refirió a la tramitación del proyecto señalando que “desde el punto de vista operativo claramente hay algunas situaciones que no son concordantes“.

“Hay, de hecho, algunas reservas de constitucionalidad, fundamentalmente en el marco del uso de los equipos de grabación que existen en los espacios públicos, que nosotros consideramos como muy importante en que no sólo se graben imágenes, sino que también se pueda grabar el audio. Y en los equipos de defensa y de protección, básicamente quedó sujeto a reglamento”, explicó.

Finalmente señaló que “será el reglamento de acuerdo a la voluntad política del Ejecutivo. Nosotros tenemos claro cuál ha sido la voluntad política de este Gobierno que termina, pero un reglamento es mucho más fácil de modificar y obviamente será quien esté a cargo del país a partir del 11 de marzo quien va a poder evaluar si es que el reglamento satisface las necesidades que tanto exigen los municipios”.

En la misma línea, la senadora Claudia Pascual apuntó que “la ley también da cuenta de situaciones que al menos muchos no queríamos que hubiera y que, por lo tanto, la fijación del reglamento también tiene, valga lo contradictorio que voy a decir, un acotamiento bastante amplio de lo que sí puede llevar el reglamento”.

“Yo esperaría, muy sinceramente, que este proyecto de ley pudiera ser totalmente tramitado en este gobierno y que su primer reglamento saliera en este gobierno. Yo esperaría porque confío, digamos, en que este gobierno va a poner la cuota de cordura en ese reglamento”, añadió.

Cabe recordar que tras su tramitación en la sala del Senado, este deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, para su despacho o enviado a comisión mixta.