Cómo el Tren de Aragua reacomoda sus piezas tras la muerte de Niño Guerrero y cuáles eran sus tentáculos en Chile

En septiembre de 2023 la Fiscalía de Tarapacá solicitó una orden de detención contra Héctor “Niño” Guerrero, uno de los tres principales líderes del Tren de Aragua (TDA). Fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte y dio la orden de detención a la Policía de Investigaciones (PDI).

Pese a que Guerrero nunca ha pisado tierra chilena, el Ministerio Público argumentaba que Guerrero había actuado como líder en varios delitos como homicidios, robos, secuestros y trata de personas entre otros.

Chile se transformó en el primer país de Sudamérica en dictar una orden de detención en contra de este delincuente, que la semana pasada terminó muerto luego de un quirúrgico ataque aéreo llevado adelante por las fuerzas armadas de Estados Unidos (EE.UU.).

La información la dio a conocer el Presidente Donald Trump el viernes, casi a la misma hora en que EE.UU. debutaba en el Mundial de fútbol, en un video donde se ve cómo una casa ubicada en un sector minero del estado de Bolívar, en Venezuela, estallaba tras ser bombardeada.

Esa investigación inicial contra el TDA, llevada adelante por la Fiscalía de Tarapacá desde 2021, terminó con varios detenidos, entre ellos Carlos González Vaca, alias el Estrella, Harold Rangel Villa, alias “Harold Petare” y Edward Nava Navarro, brazo detecho de Larry Changa. El Estrell a , a ntes de lleg a r a Chile, er a el escolt a person a l de Guerrero .

En ese entonces los persecutores fueron hilando cómo el Niño estaba detrás del entramado delictual que comenzaba a tejerse en Chile desde Venezuela. Guerrero era quien ponía los montos de las “vacunas”, decidía cómo terminar los conflictos y destinaba dónde iban a parar los montos de la organización.

La expansión de los secuaces del Niño Guerrero en Chile ha mantenido preocupado hace varios años al fiscal regional Sur, Héctor Barros, quien ha seguido la pista de esta banda criminal internacional en varias causas, entre ellas el crimen al teniente venezolano Ronald Ojeda.

“Él tenía una orden pendiente de 2023 y en virtud de eso se había decretado una orden de detención internacional. Ellos (los miembros del Tren de Aragua) siempre se comunicaban a través de intermediarios”, recuerda Barros en diálogo con La Tercera.

El persecutor señala que entre los expedientes que maneja el Ministerio Público hay una conversación de una causa de Los Piratas donde Guerrero llamó para “alinear” a la facción llamada los Lacoste, grupo al que pertenecía Yolvi González, uno de los imputados por el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.

El rearme

Barros dice que desde hace algún tiempo contaba con información del lugar donde actualmente se encontraba Guerrero, aunque mantenían dudas de si se encontraba o no en Venezuela. “Desde la semana pasada teníamos certeza de que estaba en el mismo lugar donde se le habría dado muerte”, explica.

En la actualidad, explica Barros, el Tren de Aragua se m a nej a b a en un a suerte de triunvir a to con el Niño Guerrero, Joh a n Petric a y Giov a nni “el Viejo” Mosquer a . “Estaban escondidos en unas minas de oro hace un tiempo según nos habían informado. Petrica es el que menos contacto tiene con nuestro país porque él está orientado a Europa y Estados Unidos. Era ‘el Viejo’ el que estaba orientado hacia nuestra región”, relata Barros.

El fiscal regional dice que tras la muerte de Guerrero lo que puede ocurrir es que “suban” a algún sublíder de la banda para ocupar ese puesto.

“Pueden ocurrir dos cosas, que sigan liderando Johan Petrica y Giovanni ‘el Viejo’, si es que no están muertos, o bien que asciendan a un tercero para que ocupe el lugar del Niño Guerrero. Ellos son una estructura piramidal bien clásica en términos que operan mucho en lo que dice relación con la jerarquía y los ascensos dentro de la organización. Así fue lo de Carlos Bobby, el Turco y Larry Changa”, explica el persecutor con amplia experiencia en crimen organizado.

Barros descarta que ese puesto sea ocupado por el Yefri, líder de las extorsiones que la banda apodada como “Los Shelby” cometía en los locales nocturnos de Chile y que también está en Venezuela. “El Yefri no está tan arriba. Él está como líder hacia Chile, pero no está al nivel de posicionarse de Petrica y el Viejo”, dice Barros.

Pese a que Guerrero no estuvo en Chile, sí pasaron por acá familiares suyos que están en el foco de los investigadores. De hecho, señalan quienes saben de sus pasos, estuvo por estos lados una de sus novias quien ejercía como DJ.