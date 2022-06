Comunero mapuche fallece tras ser baleado al interior de predio agrícola en las cercanías a Lican Ray

Esta mañana un hombre falleció en el Hospital de Villarrica, luego de ser baleado en el sector de Liumalla Km10 interior, en las cercanías de Lican Ray, comuna de Villarrica, según la información preliminar.

La víctima es el comunero mapuche Eloy Alarcon Manquepan (33), quien estaba junto a otros comuneros en el interior de un predio agrícola, lo que habría causado que el dueño sacara un arma de fuego.

El procedimiento se encuentra en desarrollo a cargo del fiscal Carlos Contreras.

Según informó Carabineros, mantienen detenido al ejecutor del disparo, identificado como Mauricio Briceño Medina de 51 años y, de acuerdo a su versión de los hechos, “él estaba en su casa cuando llegaron tres vecinos, uno de ellos con un hacha y los otros con machetes, quienes lo comenzaron a amenazar. En ese momento, según su versión, la persona que tenía el hacha lo intentó agredir, por lo que disparó con un revólver de su propiedad, hiriéndolo en el pecho”.

Otra de las versiones da cuenta que tres integrantes de la comunidad, entre ellos la víctima, concurrieron al predio a comunicar a su propietario que iniciaban un proceso de recuperación de tierras, ante lo cual el detenido, reaccionó disparando en contra del comunero.

La comunidad mapuche mantendría un conflicto de tierras con Briceño Medina. El 5 de mayo pasado, el autor del disparo, efectúo una denuncia por amenazas en contra de Eloy Alarcón Manquepan.

“El día de hoy lamentablemente falleció mi hermano por cosas que el gobierno no se está haciendo cargo de los problemas que están ocurriendo aquí en la zona. Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche, no somos territoristas”, señaló el hermano de la víctima en Mega Noticias.

Según el reporte del médico de turno, recogido en un comunicado público del Hospital de Villarrica, a alrededor de las 10.50 hrs. Eloy Alarcon “llegó sin signos vitales, presentando una lesión de carácter balístico en la región toráxica. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, que se prolongaron aproximadamente por 30 minutos, se determina el fallecimiento del individuo a eso de las 11.30”.

Por otra parte, el teniente coronel Ramón Rost, prefecto de Servicio Prefectura Villarrica señaló que “el día de hoy a (...) una persona por causas que se investigan, hizo uso de un arma de fuego, revólver debidamente inscrito. Lesionando a uno de los sujetos con un impacto balístico en su región toráxica; este fue trasladado al hospital de Villarica falleciendo momento más tarde”.

En tanto, el imputado pasará mañana a la audiencia de control de la legalidad de la detenición en el Tribunal de Villarrica. En la oportunidad el fiscal Carlos Contreras, solicitaría la ampliación del plazo de la detención por el máximo legal, en espera de los resultados del exámen de autopsia al cuerpo de Eloy Alarcón.

En estos momentos se presenta una manifestación de caracter pacífico en las afueras de la 7a Comisaría Villarrica.