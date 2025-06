Con 99,8% de las mesas constituidas y Boric llamando al progresismo: cómo ha sido el lento proceso eleccionario en imágenes

Este domingo 29 de junio se realizan las elecciones primarias del bloque oficialista, jornada clave para definir la candidatura que se enfrentará a la oposición en las elecciones de noviembre.

El frío, la lenta concurrencia de votantes a los distintos locales y la asistencia de autoridades a diversos puntos del país ha marcado la jornada dominical.

La votación de Boric, en el sur

Alrededor de las 9:15 de la mañana de este domingo, el Presidente Gabriel Boric emitió su voto en su ciudad natal, Punta Arenas.

Desde el Liceo Armando Quezada de la Región de Magallanes, el Jefe de Estado hizo un llamado a la “unidad” e indicó que “lo importante es que, al final del día, los sectores progresistas vamos a estar todos unidos detrás de una sola candidatura. Voy a estar contento cualquiera sea el resultado".

Juan Carlos Avendano/Aton Chile

El despliegue de los candidatos

Los cuatro candidatos que forman parte del pacto Unidad por Chile asistieron a sus respectivos locales de votación para emitir sus votos.

Por su lado, el candidato del partido del Frente Amplio, Gonzalo Winter, asistió la mañana de este domingo a votar en el Centro Cultural Estación Mapocho.

En esa oportunidad comentó que luego de los resultados de estas elecciones, “la coalición oficialista ” va a estar más unida que antes de la elección “.

Además indicó que “yo le garantizo que el día de hoy en la noche esta coalición va a estar más unida que hace una elección atrás, donde los partidos que hoy día concurrimos no éramos parte del mismo bloque. Y eso es algo que yo celebro”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La candidata Jeannette Jara, representante del Partido Comunista y Acción Humanista, acudió a votar al liceo Poeta Federico García Lorca de la comuna de Conchalí.

En un punto de prensa respondió a los dichos de Tohá, quien cuestionó que el Partido Comunista pudiera gobernar:

“Yo creo que tienen que tener tranquilidad, nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde hay distintos partidos. Quien gane la primaria, en mi caso en particular yo tengo esa convicción, será la candidatura de una coalición amplia, no de sólo un partido”.

La abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), acudió a emitir su voto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Tras sufragar, tuvo un diálogo con la prensa, donde destacó la importancia de la instancia de cara a las elecciones de noviembre.

“Lo que se juega es, en esta etapa, cuál va a ser el liderazgo de la centro-izquierda y lo que se juega es cuál va a ser la candidatura para competir con la derecha”, dijo, mientras criticó a la derecha por avanzar “hacia posiciones muy radicalizadas”.

“Los que participamos en esta primaria, y esta candidatura en particular, no queremos a Chile por ese camino, queremos a Chile por un camino que promueva el diálogo a nivel global, que promueva el interior del país, una democracia y un progreso que ponga a todos adentro y no le ponga el pie encima a nadie”, añadió.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por último, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, votó en la escuela José Caroca Laflor, en Vallenar.

Allí comentó que “la gente quiere tranquilidad, la gente quiere trabajo digno, la gente que era un servicio de salud que funcione, la gente no quiere más peleas políticas, la gente quiere un país en orden y creo que los Regionalistas Verdes hemos ido dando esa señal, recogiendo también en cada región y también en la Región Metropolitana, el sentido de una ciudadanía que a veces no es muy escuchada“.

CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Exmandatarios también emitieron su voto

El expresidente Ricardo Lagos se dirigió esta mañana a su local de votación para emitir su voto para estas elecciones primarias.

Lagos acudió al Liceo Nº1 Javiera Carrera de la comuna de Santiago junto a su hijo y senador, Ricardo Lagos Weber (PPD).

Cabe recordar que en las pasadas elecciones municipales Lagos Escobar no pudo asistir a votar debido a un cuadro respiratorio que lo mantuvo en reposo.

La expresidenta Michelle Bachelet acudió este domingo al Complejo Educacional La Reina para emitir su voto. En el lugar, Bachelet llamó a la participación en el proceso, señalando que “las personas sienten que quisieran que su voz se de a conocer, y esta es una oportunidad para eso”.

De paso, anticipó que sea quien sea el ganador de la primaria, expresará su apoyo “durante el periodo de campaña”. “Todavía no he conversado con los comandos, lamentablemente en junio y julio he tenido muchos compromisos internacionales, de hecho hoy viajo, así que cuando vuelva me pondré a disposición de la candidata o candidato que salga electo”, aseguró.

Los locales de votación

Las mesas se constituyeron a las 7:30 de la mañana de este domingo y a las 8:00 horas se abrieron para sufragar.

En total, serían 16.380 mesas ubicadas en Chile, las cuales estarán abiertas entre las 08.00 y las 18.00 horas de este domingo .

ANDRES PINA/ATON CHILE

Para esta instancia, se registran que 149.609 chilenos estarían habilitados para votar en el exterior.

Respecto al transporte, se realizó un reforzamiento en los servicios y un aumento de frecuencia en un 15% en comparación a un domingo normal.

Sobre el EFE Valparaíso, por parte del Ministerio de Transportes, se adelantó el horario de apertura a las 7:00 horas de la mañana. Además, EFE Central y Sur mantendrán su operación normal de domingo.

Por otro lado, se registraron que, en total, serían 14.936 efectivos de las Fuerzas Armadas que se habrían movilizado para la jornada electoral.

Este mismo día, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó que habrían heladas, vientos y marejadas para distintas partes del país.