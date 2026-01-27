Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) inició el trabajo técnico junto a once directores de seguridad de distintas comunas del país para comenzar la redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, esto a días de su despacho por parte del Congreso.

En específico, la asociación busca incidir desde la evidencia municipal en un reglamento que será clave para el funcionamiento de la seguridad local durante los próximos años. Esto con el objetivo de evitar interpretaciones improvisadas o jurídicamente riesgosas.

Desde la AMUCH indicaron que “la nueva legislación, aprobada en sesión especial de la Cámara de Diputados y lista para su promulgación, descarta explícitamente la creación de una ‘policía municipal’, pero amplía atribuciones y responsabilidades de los equipos de seguridad local, lo que exige un reglamento claro, realista y aplicable a todo Chile”.

Dentro de ello, la asociación diseñó un criterio de distribución del reglamento por tipo de comuna y perfil territorial, asignando el análisis de cada título de la ley a distintos directores y directoras de Seguridad Municipal con experiencia directa en contextos complejos.

“El enfoque busca evitar un reglamento ‘Santiago-céntrico’ y asegurar que la ley no se transforme en una carga imposible de cumplir para municipios pequeños, ni en una fuente de conflictos operativos o administrativos para los equipos en terreno”, indicaron desde la AMUCH en un comunicado.

Dentro de los ejes que plantean están:

Coordinación operativa y límites claros con Carabineros y PDI.

Funciones coadyuvantes y niveles de riesgo para inspectores municipales.

Uso de tecnología, registros, bodycams y protección de datos personales.

Procedimientos mínimos de actuación en comunas sin dotación ni equipamiento avanzado.

Capacitación, certificación y estándares nacionales obligatorios.

“La implementación de esta ley no puede improvisarse ni quedar entregada a interpretaciones aisladas, considerando la alta exposición jurídica, operativa y administrativa que enfrentarán los municipios. Por eso, es indispensable realizar un levantamiento real y objetivo de las verdaderas necesidades, brechas y dificultades con las que conviven los equipos municipales en el territorio al momento de enfrentar la delincuencia”, señaló Esteban Díaz, director del Observatorio de Seguridad de AMUCH.

En esa línea, advirtió que “si no se recoge la experiencia local —y, sobre todo, la enorme diversidad de realidades que existen entre las comunas de Chile— esta ley corre el riesgo de transformarse en letra muerta ”.

Las reuniones serán de carácter periódico y se avanzará hacia una segunda etapa, que complementará el trabajo técnico municipal con la experiencia de asesores expertos en seguridad pública, persecución penal y gestión institucional.

Entre ellos se encuentran Rodrigo Delgado, exministro del Interior y Seguridad Pública; Christian Alveal, exdirector de Gendarmería; José Antonio Gómez, exministro de Justicia y Defensa; Juan Ignacio Gómez, coordinador para el Congreso Nacional de LyD y Pilar Lizana, especialista en crimen organizado y seguridad estratégica.

“La tercera y última etapa corresponderá al trabajo técnico-jurídico, donde se revisará en detalle la correcta aplicación de la ley, los límites de actuación municipal, los resguardos legales necesarios y la coherencia normativa con el resto del sistema de seguridad pública, proceso que se desarrollará junto a equipos jurídicos especializados y expertos en derecho público y administrativo”, detallaron desde la AMUCH.

El documento final, que consolidará los insumos territoriales, técnicos y jurídicos, será entregado formalmente al gobierno como propuesta para el reglamento de implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal.