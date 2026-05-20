La primera vocería de Alvarado: “Este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones”

Luego del primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el nuevo biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, realizó la noche de este martes su primera vocería oficial.

La modificación ministerial se concretó minutos antes en una ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, donde el Mandatario oficializó la salida de las ministras Trinidad Steinert, de Seguridad Pública, y Mara Sedini, de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a solo 69 días del inicio de la administración republicana.

Durante su primera intervención como vocero de Gpbierno, Alvarado sostuvo que el Presidente Kast decidió realizar el ajuste debido al carácter “de emergencia” que, a juicio del Ejecutivo, enfrenta actualmente el país.

“El Presidente de la República esta tarde ha decidido ajustar parte de su gabinete. Tal como lo señaló, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones”, afirmó.

El también titular del Interior aseguró que asume la nueva responsabilidad “con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con humildad”.

“Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y mostrar con transparencia cómo el gobierno del Presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del quehacer público”, señaló.

En esa línea, enfatizó que el objetivo central de la administración es mejorar el bienestar de las personas y defendió una estrategia basada en el diálogo político.

“Este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que escucha, este es un gobierno que está disponible para construir entre todos un mejor país”, sostuvo.

El ministro también aprovechó la instancia para agradecer públicamente a Trinidad Steinert y Mara Sedini, destacando el trabajo desarrollado por ambas desde el inicio del mandato.

Arrau habla sobre desafíos en Seguridad

Uno de los principales cambios del ajuste fue el traslado de Martín Arrau desde el Ministerio de Obras Públicas a la cartera de Seguridad Pública, en reemplazo de Steinert.

En su primera declaración como ministro, Arrau reconoció la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el país y aseguró que dedicará todos sus esfuerzos a combatir el delito, el narcotráfico y el crimen organizado.

“Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo, pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública, hablamos del rol primario del Estado”, indicó.

Asimismo, planteó que el gobierno buscará resguardar “el derecho humano a la seguridad” y proteger a las víctimas de la delincuencia.

“Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal y a la propiedad privada”, afirmó.

Arrau agregó que, por instrucción del Presidente Kast, desde ahora concentrará exclusivamente su trabajo en la agenda de seguridad. “Desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión”, remarcó.

Louis de Grange asume doble cartera

El otro movimiento relevante del ajuste fue el nombramiento del ministro de Transportes, Louis de Grange, como nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas, transformándose también en biministro.

Durante su intervención, De Grange agradeció la confianza del Mandatario y destacó la relación estratégica entre ambas carteras.

“Hay sinergias muy importantes entre ambos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte. Lo que es la movilidad, la conectividad y la infraestructura”, sostuvo.

El ahora jefe de ambas reparticiones también valoró el trabajo previo realizado por Martín Arrau en Obras Públicas, particularmente en materia de despliegue territorial y conformación de equipos.

“El gran trabajo que estos dos meses ha realizado el Ministro Martín Arrau (...) va a ser tremendamente valioso para que en conjunto, ambos ministerios, avancen en (...) el objetivo central del gobierno que es mejorar la calidad de vida a las millones de familias que habitan en nuestro país”, sentenció.