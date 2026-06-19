Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

La tarde de este viernes, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, convocó a un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana al Palacio de La Moneda para abordar las labores de localización de los niños haitianos que habrían ingresar de forma irregular al país.

A la cita asistieron los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz; de La Reina, José Manuel Palacios; de Cerrillos, Jhonny Yáñez; de Quilicura, Paulina Bobadilla y de Paine, Rodrigo Contreras.

Los jefes comunales, una vez concluido el encuentro, afirmaron que continúan colaborando con las distintas autoridades para encontrar a los menores.

Así, indicaron que desde que la Subsecretaría de la Niñez les entregó el listado con los nombres, la información está siendo cruzada con bases de datos municipales para dar con el paradero de los niños que no estaban localizados, dado que podrían estar recibiendo alguna prestación social.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, afirmó que “lo importante es que esta reunión nos dé y nos entrega a estos alcaldes una información un poco más detallada, más certera respecto a las coordinaciones y también a la información que era bastante inconclusa de la que teníamos al respecto”.

Con todo, el jefe comunal no confirmó ni descartó que los niños ubicados en su comuna ayer sean parte de los menores que el preinforme de la Contraloría calificaba como “inubicables”.

“No se puede confirmar ni descartar”, dijo Muñoz, y sostuvo que deberá volver a hacer un cruce de información por los listados entregados por la Subsecretaría de la Niñez y la Contraloría.

“Puede ser que parte de los niños que no fueron encontrados en los procesos de búsqueda anterior, pueden estar incorporados en esta lista de los 67, información que todavía no está despejada”, detalló Muñoz.

En esa línea, afirmó que tras recibir los informes de los organismos referidos, se traspasó a la Oficina Local de la Niñez, con lo que se trabajó en su ubicación, lo que el jueves dio con siete niños en su comuna, destacando su escolarización y situación de reunificación familiar.

Muñoz afirmó que “en ese proceso investigativo, estamos todos los alcaldes y alcaldesas de poder colaborar tanto con cámaras como información, bases de datos que puedan también facilitar el proceso investigativo”.

“Lo más importante hoy día es que tenemos más claro respecto a cuál es la información respecto a estos niños”, dijo Muñoz, quien señaló que desde el gobierno se solicitó “prudencia” sobre lo que se podía comunicar.

A su vez, el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, agradeció la invitación y calificó la situación de “grave”.

“Nosotros tenemos que desarrollar una estrategia colaborativa que nos permita dar con todos esos nombres de esos niños que hoy, lamentablemente, no tenemos claro su paradero”, agregó el jefe comunal.

En esa línea, Palacios también apeló a la “cautela” en la entrega de información, pero se comprometió con la identificación de los menores y así “garantizar su bienestar”.

“Estamos trabajando de manera colaborativa, vamos a ponernos a disposición, vamos a dar todo nuestro compromiso para proteger la identidad de estos jóvenes”, planteó el jefe comunal.

Así, sostuvo que a través del Departamento de Desarrollo Comunitario se mantienen vínculos con niños haitianos residentes en la comuna, lo que facilitaría el hallazgo de los menores.

“Estamos trabajando y tenemos la esperanza de que la gran mayoría de ellos, ojalá la totalidad, se logre identificar dónde están y estén en las mejores condiciones posibles”, afirmó Palacios.