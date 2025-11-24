BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    El 97% de las aguas residuales de Santiago llegaba sin tratamiento al cauce del Mapocho, generando riesgos sanitarios y un deterioro sostenido del entorno urbano.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    “Fue una decisión visionaria”, afirmó la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, mientras encabezaba junto con Aguas Andinas la conmemoración de los 15 años del proyecto de saneamiento del río Mapocho.

    La ceremonia se realizó en la ribera de la entrada 14 del Parque Mapocho Río, uno de los tantos pulmones verdes desarrollados tras el saneamiento del cauce, donde las autoridades hicieron un repaso de la significancia y avances alcanzados desde 2010, junto con proyectar los desafíos futuros que encierra el tratamiento de aguas servidas.

    López se explayó: “Esta decisión de convocar al sector privado para trabajar en conjunto y seguir avanzando con la cobertura del agua potable, del alcantarillado, pero sobre todo con el tratamiento de las aguas servidas, fue una decisión visionaria, que a lo largo de las décadas nos ha demostrado lo importante que fue en términos de salud pública. Son de esos hitos que fueron tan significativos y no se relevan suficientemente. Se trata de una de las políticas públicas con mayor impacto ambiental en la historia de nuestro país”.

    En la instancia también participaron José Sáez, gerente general de Aguas Andinas; el seremi de Salud RM, Gonzalo Soto; la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregosa; el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo y representantes del municipio de Renca.

    “Estar hoy a los pies del río con un entorno de áreas verdes e infraestructura a disposición de la ciudad, era algo impensado antes de la realización del proyecto Mapocho Urbano Limpio, el hito medioambiental más relevante de la Región Metropolitana”, destacó Sáez.

    Añadió que esto “permitió hace 15 años el tratamiento del 100% de las aguas servidas de millones de personas, eliminando no solo 21 descargas que llegaban al cauce, sino que permitiendo el regreso de biodiversidad a la cuenca”.

    Previo al proceso de saneamiento, el 97% de las aguas residuales de Santiago llegaba sin tratamiento al cauce del Mapocho, generando riesgos sanitarios y un deterioro sostenido del entorno urbano. Tras un acuerdo público-privado, en apenas doce años Chile logró el tratamiento del 100% de sus aguas servidas, eliminando por completo los vertidos al río y permitiendo su recuperación como un espacio limpio, seguro y apto para la vida capitalina.

    En materia sanitaria, la limpieza definitiva del río significó la erradicación de numerosas enfermedades entéricas originadas por el riego de frutas y hortalizas con aguas residuales en la década del 90.

    Asimismo, valoraron que comenzó un ecosistema vivo, en donde habitan especies como el coipo, pato jergón, y la garza cuca -fauna nativa-, además de un renacer ecológico donde destaca la recuperación de flora ribereña como flor de San José, nalcas, totoras y orquídeas nativas y la reaparición del bagrecito, pez endémico indicador de buena salud del ecosistema.

    El saneamiento en números e hitos

    Entre 2017 y 2024, estas instalaciones han tratado más de 4.200 hm³ de agua -equivalentes a 34 embalses El Yeso llenos a tope- y generando energía suficiente para abastecer a 140 mil hogares durante un año, reforzando la sostenibilidad del sistema sanitario de la ciudad.

    Salud pública

    • Eliminación total de las descargas de aguas servidas al Mapocho.
    • Reducción drástica de enfermedades entéricas como cólera, hepatitis y tifus, antes asociadas al riego con aguas contaminadas.
    • Mejora del entorno urbano y disminución de focos de contaminación y malos olores en comunas ribereñas.
    • Santiago se incorpora al 28% de la población mundial que vive libre de contaminación por aguas servidas.

    Infraestructura y transformación urbana

    Cambio estructural:

    • Recuperación de más de 40 km de bordes del río para uso ciudadano.
    • Construcción de parques, ciclovías, paseos inundables y áreas verdes a lo largo de 11 comunas del Gran Santiago.
    • Hitos urbanos destacados:
    • Parque Mapocho Río: 52 hectáreas y más de 9 km de extensión, con áreas verdes, zonas inundables y espacios deportivos.
    • Parque de la Familia: 13 hectáreas con laguna artificial para deportes náuticos y 20 hectáreas adicionales de espacios recreativos.
    • Ciclo Parque Mapocho 42K: columna vertebral de infraestructura verde que conecta la ciudad y mejora calidad ambiental y movilidad.

    Recuperación de biodiversidad

    Renacer ecológico del río:

    • Retorno de especies nativas gracias a la mejora de la calidad del agua.
    • Recuperación de flora ribereña como flor de San José, nalcas, totoras y orquídeas nativas.
    • Reaparición del bagrecito, pez endémico indicador de buena salud del ecosistema.
    • Retorno de fauna como coipos, pato jergón, garza cuca y taguas, visibles incluso en sectores urbanos céntricos.

    Gestión y educación ambiental:

    • Monitoreo permanente de fauna y calidad del ecosistema por parte de Fundación Mapocho Vivo, universidades y municipios.
    • Creación de senderos educativos y experiencias de ciencia ciudadana.
    • Aumento del turismo ecológico urbano y actividades de interpretación ambiental.

    Innovación y sostenibilidad asociada

    Biofactorías de Aguas Andinas:

    • Transformación de aguas residuales en agua depurada, energía y biosólidos.
    • 72% de los biosólidos revalorizados y más de 47 GWh de energía generada para autoconsumo.
    • Producción de biogás equivalente al consumo de 40.000 hogares.
    • Modelo reconocido por la ONU en 2018 como ejemplo global de acción climática.
    Más sobre:Río MapochoMOPFauna Nativa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    José Antonio Kast se reúne con familia Piñera Morel a 20 días del balotaje

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur
    Chile

    Cámara de Diputados aprueba la prórroga de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago mantiene prisión preventiva para Vargas, Lagos y Migueles

    Con retorno de especies nativas y del pez bagrecito: autoridades celebran recuperación del río Mapocho tras 15 años de saneamiento

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital
    Negocios

    Entel y Starlink estrenan Direct to Cell: usuarios ya pueden enviar mensajes con conexión satelital

    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United
    El Deportivo

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza
    Mundo

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad