Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Con arresto domiciliario nocturno quedó la concejala de Graneros, Thae Loiza, tras ser formalizada por fraude de remuneraciones y uso de certificados médicos falsos.

El fiscal jefe de Alta Complejidad O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, explicó que con la investigación se logró “establecer que esta concejala en al menos tres ocasiones utilizó certificados médicos falsos para poder justificar sus inasistencias a los concejos municipales ordinarios de la Municipalidad de Graneros”.

Dicha acción motivó a la Fiscalía a presentar cargos por fraude de remuneraciones, puesto que los certificados falsos permitieron a la concejala “obtener su remuneración de manera íntegra”.

“Estamos hablando de que recibió de manera indebida más de $2 millones y medio de pesos pagados por el municipio ”, sostuvo el persecutor.

Las investigaciones en contra de la autoridad comunal comenzaron tras una denuncia de la propia Municipalidad de Graneros. Las diligencias permitieron establecer que la concejala presentó certificados falsos “en diez ocasiones, utilizando un certificado de un médico que ya se encontraba fallecido”.

Además, en otras tres ocasiones, habría presentado un certificado “de un médico que trabaja en la región”.

El tribunal estableció 120 días para la investigación del caso.